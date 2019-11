Faurecia : La valeur du jour à Paris FAURECIA met le cap sur 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte de marché difficile pour l’automobile, Faurecia a confirmé ses perspectives 2019 et dévoilé de solides objectifs pour 2022. « Nos ventes, notre rentabilité et notre génération de cash atteindront des niveaux record en 2022 », résume Patrick Koller, le directeur général de Faurecia. Ces annonces permettent au titre de l’équipementier automobile de prendre 0,78% à 47,57 euros sur une place de Paris déprimée.Dans le détail, Faurecia vise des ventes supérieures à 20,5 milliards d'euros en 2022, avec une croissance annuelle moyenne dépassant les 5 %. A titre de comparaison, le groupe avait réalisé un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'euros en 2018.Par ailleurs, Faurecia vise une marge opérationnelle de 8 % des ventes en 2022, à comparer avec un objectif confirmé d'au moins 7 % en 2019 et une marge de 7,3% en 2018. La marge opérationnelle sera en hausse dans toutes les activités." Cette augmentation sera réalisée grâce au levier opérationnel sur les ventes et à des initiatives majeures du groupe, parmi lesquelles la transformation digitale et l'accélération de l'innovation dans les nouveaux périmètres de technologies ", explique Faurecia.Ces objectifs financiers devraient être atteints malgré des conditions de marché délicates pour la production automobile mondiale.Selon les hypothèses de Faurecia, les volumes du marché devraient être légèrement négatifs en 2020 et progresser de 1 % en moyenne en 2021 et 2022." Malgré les conditions de marché difficiles, nous avons poursuivi le déploiement de notre stratégie de transformation pour le Cockpit du Futur et la Mobilité Durable, tout en continuant à mettre l'accent sur la résilience et la satisfaction totale de nos clients ", a commenté Patrick Koller.In fine, Invest Securites a jugé ces objectifs 2022 " solides ", mais " sans grande surprise " et " en ligne avec les attentes du consensus ".