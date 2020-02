Faurecia : Tous les objectifs financiers 2019 ont été atteints, démontrant la résilience du Groupe et l'importance accordée à la génération de cash. Guidance 2020 en ligne avec les ambitions à moyen terme 0 17/02/2020 | 07:00 Envoyer par e-mail :

DU GROUPE ET L’IMPORTANCE ACCORDÉE A LA GÉNÉRATION DE CASH GUIDANCE 2020 EN LIGNE AVEC LES AMBITIONS À MOYEN TERME CHIFFRES CLÉS 2019 Ventes de 17,8 milliards d’euros, en hausse de 1,4 % en données publiées ; en baisse de 3,0 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion ; soit une surperformance de 280 points de base par rapport à la croissance de la production automobile mondiale (-5,8 %, source : IHS Markit février 2020)

et Cash-flow net à 587 millions d’euros, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente RECORD DE PRISES DE COMMANDES AVEC UNE RENTABILITÉ ÉLEVÉE

§ Des prises de commandes record en 2019 ont permis de cumuler sur trois ans un volume de commandes de 68 milliards d’euros AUGMENTATION DU DIVIDENDE PROPOSÉ À 1,30 € PAR ACTION (contre 1,25 € versé en 2019) GUIDANCE 2020 EN LIGNE AVEC LES AMBITIONS À MOYEN TERME

Avec une hypothèse de production automobile mondiale en baisse d’environ 3 % en 2020, la guidance annuelle de Faurecia pour l’exercice 2020 est la suivante : Solide croissance des ventes publiées , incluant : un effet périmètre d’environ 500 points de base (3 mois de Clarion + 11 mois de SAS), une surperformance de 100 à 200 points de base par rapport à la production automobile mondiale (à périmètre et taux de change constants)

, avec une marge opérationnelle supérieure à 7,2 % des ventes Poursuite de la forte génération de trésorerie, avec un cash-flow net supérieur à 500 millions d’euros Patrick KOLLER, directeur général de Faurecia, a déclaré : « En 2019, nous avons à nouveau démontré notre résilience dans un environnement très difficile, tout en poursuivant le déploiement de notre stratégie de transformation. Nous avons atteint tous nos objectifs financiers grâce à notre agilité à nous adapter aux conditions de marché, qui se sont dégradées en cours d’année. Parallèlement, nous avons activement mis en œuvre notre stratégie axée sur le Cockpit du Futur et la Mobilité Durable. Nous avons créé notre nouvelle activité, Faurecia Clarion Electronics, qui est dotée d’une feuille de route claire et solide en vue d’une croissance rentable. Nous avons acquis les 50 % restants de SAS, que nous consoliderons à partir de cette année, et nous avons également poursuivi notre investissement dans les véhicules électriques à pile à combustible avec la création d’une co-entreprise à 50/50 avec Michelin. Je remercie toutes les équipes de Faurecia pour leur contribution efficace aux bonnes performances de 2019 et je voudrais en particulier apporter notre soutien et notre sympathie à tous nos collègues en Chine. L’année 2020 devrait être une nouvelle année difficile en termes de conditions de marché. Nous prévoyons, à ce stade, une baisse d’environ 3 % de la production automobile mondiale. Nous avons mis en place les plans d’actions appropriés pour améliorer nos performances et nous resterons concentrés sur la résilience et la génération de cash. Notre guidance est parfaitement alignée sur la vision et les ambitions à moyen terme que nous avons présentées en novembre dernier lors de notre Capital Markets Day. En 2020, nous accélérerons le déploiement de nos convictions à travers nos initiatives clés, notamment en mettant l’accent sur la satisfaction totale de nos clients et sur notre programme de neutralité carbone à horizon 2030. Notre objectif est ainsi d’assurer une création de valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes de Faurecia. »

Les comptes consolidés de 2019 ont été approuvés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 14 février 2020, sous la présidence de Michel de Rosen ; les procédures d'audit sur ces comptes ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.



Application de la norme IFRS 16 à compter du 1 er janvier 2019 : Faurecia utilise la méthode rétrospective simplifiée, qui ne prévoit pas de retraitement de l’exercice précédent Les contrats de location sont enregistrés au bilan avec un « droit d’utilisation de l’actif loué » constaté à l’actif et une dette correspondante représentant l’obligation de payer les loyers futurs reconnue au passif Les conséquences de l’application de la norme IFRS 16 sur les principaux indicateurs de Faurecia sont décrites en annexe



Une quatrième et nouvelle activité « Faurecia Clarion Electronics » est présentée à partir 1 er janvier 2019 : cette nouvelle activité regroupe principalement les activités de Coagent (consolidée à partir du 1 er janvier 2018 et précédemment présentée dans « Interiors »), Parrot Faurecia Automotive (ventes consolidées à compter du 1 er janvier 2019) et Clarion (consolidée à compter du 1 er avril 2019).



cette nouvelle activité regroupe principalement les activités de Coagent (consolidée à partir du 1 janvier 2018 et précédemment présentée dans « Interiors »), Parrot Faurecia Automotive (ventes consolidées à compter du 1 janvier 2019) et Clarion (consolidée à compter du 1 avril 2019). Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale se réfèrent aux prévisions IHS Markit de février 2020 (segment véhicules en adéquation avec les chiffres de la CAAM pour la Chine).



Toutes les définitions sont expliquées à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ». TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS 2019 ONT ÉTÉ ATTEINTS, MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE, GRÂCE À LA RÉSILIENCE DU GROUPE ET L’ACCENT MIS SUR LE CASH en M€ 2018 2019 Variation Ventes

À taux de change constants et hors effet périmètre lié à Clarion 17 524,7 17 768,3 +1,4 %

-3,0 % Résultat opérationnel 1 273,9 1 283,3 +0,7 % en % des ventes 7,3 % 7,2 % -10 pdb en % des ventes, hors Clarion 7,4 % +10 pdb Cash-flow net 528,1 587,0 +11,2 % Ventes de 17 768,3 millions d’euros, en hausse de 1,4 % en données publiées Effet de change positif de 186,6 millions d’euros, soit +1,1 %

Effet de périmètre dû à la consolidation de Clarion depuis le 1 er avril de 586,3 millions d’euros, soit +3,3 %

À taux de change constants et hors effet de périmètre lié à Clarion, les ventes ont baissé de 3,0 %, contre un recul de 5,8 % de la production automobile mondiale ; surperformance de 280 points de base, en ligne avec la guidance qui était de 150 à 350 points de base. Résultat opérationnel de 1 283,3 millions d’euros et résilience de la marge opérationnelle à 7,2 % des ventes Hausse de 0,7 % sur un an, en ligne avec la guidance d’augmentation en valeur

Marge opérationnelle de 7,2 %, conforme à la guidance d’au moins 7,0 %

Marge opérationnelle de 7,4 % hors Clarion, qui a eu un effet dilutif de 20 points de base La résilience de la marge opérationnelle, malgré un fort impact négatif lié au volume/mix de 188 millions d’euros, a été réalisée grâce aux économies de coûts de 175 millions d’euros générées par les trois programmes mondiaux d’optimisation des coûts du Groupe ainsi qu’aux actions de résilience mises en place dès le second semestre 2018 pour flexibiliser les coûts.

Cash-flow net de 587,0 millions d’euros, en hausse de 11,2 % par rapport à l’an dernier Nettement supérieur à la guidance d’au moins 500 millions d’euros

Incluant un impact positif de la cession du siège de Clarion à Saitama pour 110 millions d’euros et un impact négatif lié à la hausse des restructurations (73 millions d’euros en variation annuelle) et la réduction de l’affacturage (57 millions d’euros).

RECORD DE PRISES DE COMMANDES EN 2019, PERMETTANT DE CUMULER SUR TROIS ANS

68 MILLIARDS D’EUROS

L’année 2019 a été une année record en termes de commandes, avec 68 milliards d’euros de ventes cumulées sur trois ans (2017-2019). Les commandes 2019 incluent : 1,9 milliard d’euros de ventes pour la nouvelle activité, Faurecia Clarion Electronics,

1,6 milliard d’euros de ventes pour les véhicules commerciaux et les moteurs à très forte puissance (HHP). En 2019, les commandes relatives aux « New Value Spaces » (y compris ceux mentionnés ci-dessus) ont représenté 17 % des commandes totales contre 12 % en 2018. Ce bon niveau de commandes reflète la capacité de Faurecia à attirer de nouveaux projets et à continuer de gagner des parts de marché. En 2019, Faurecia a également reçu 48 prix de la part de ses clients, ce qui atteste d’une grande reconnaissance, de l’excellence opérationnelle et de la satisfaction des clients. VENTES ET RENTABILITÉ PAR ACTIVITÉ

Seating (39 % des ventes du Groupe) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 7 438,0 448,5 6,0 % Effet devises 52,1 0,7 % A taux de change constant* -516,9 -6,9 % 2019 6 973,2 -6,2 % 453,1 6,5 % * dont contribution "bolt-on" 106,1M€ Ventes Les ventes ont baissé de 6,2 % en données publiées et de 6,9 % à taux de change constants.

La baisse des ventes à taux de change constants de 517 millions d’euros est principalement liée à l’impact négatif temporaire des EoPs (fins de production), qui ont représenté 511 millions d’euros soit 6,8 % des ventes de l’exercice précédent. En raison de cet impact, l’activité Seating a sous-performé la production automobile mondiale de 110 points de base (-5,8 %, source : IHS Markit de février 2020).

L’effet négatif des EoPs diminuera progressivement pour atteindre environ 100 millions d’euros au premier trimestre et environ 40 millions d’euros au deuxième trimestre 2020.

Inversement, l’impact positif des SoPs (démarrages de production) contribuera progressivement à la croissance des ventes à partir du quatrième trimestre 2020, avec une accélération en 2021.

Résultat opérationnel

·L’amélioration de la marge opérationnelle de 50 points de base est principalement liée à une meilleure exécution et à un effet de mix positif (structures de sièges par rapport aux sièges complets).

Interiors (30 % des ventes du Groupe) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 5 362,6 325,3 6,1 % Effet devises 58,2 1,1 % A taux de change constant* -50,6 -0,9 % 2019 5 370,2 0,1 % 29,7 5,5 % * dont contribution "bolt-on" 20,9M€ Ventes

Les ventes ont été globalement stables en données publiées et légèrement en baisse à taux de change constants (-0,9 %), surperformant de 490 points de base la production automobile mondiale (-5,8 %, source : IHS Markit de février 2020).

La croissance des ventes avec RNM en Europe, FCA et Tesla en Amérique du Nord, ainsi qu’avec Hyundai, Vinfast et les constructeurs chinois en Asie n’a pas compensé la baisse enregistrée avec les autres équipementiers. Résultat opérationnel ·La baisse de 60 points de base de la marge opérationnelle est principalement due à l’impact temporaire de pertes de l’activité Décoration en Europe pour 37 millions d’euros ; le retour aux bénéfices est prévu au second semestre 2020. Clean Mobility (26 % des ventes du Groupe) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 4 615,1 49,8 10,8 % Effet devises 74,6 1,6 % A taux de change constant* -36,2 -0,8 % 2019 4 653,5 0,8 % 524,6 11,3 % * dont contribution "bolt-on" 13,6M€ Ventes Les ventes ont légèrement progressé en données publiées (+0,8 %) et légèrement diminué à taux de change constants (-0,8 %), surperformant de 500 points de base la production automobile mondiale (-5,8 %, source : IHS Markit de février 2020).

À taux de change constants, les ventes ont dépassé la production dans toutes les régions, principalement grâce à RNM, GM, Hyundai et Honda. Résultat opérationnel ·La hausse de 50 points de base de la marge opérationnelle vient principalement de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Amérique du Sud (recouvrement d’impôts au Brésil). Faurecia Clarion Electronics (5 % des ventes du groupe) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 109,1 0,3 0,3 % Effet devises 1,7 n/a A taux de change constants* 74,4 n/a Effet périmètre (Clarion 9 mois) 586,3 n/a 2019 771,4 n/a 11,9 1,5 % * dont contribution "bolt-on" 49,2M€ Ventes

Les ventes incluent Clarion (consolidée depuis le 1 er avril) et Parrot Automotive (consolidée depuis le 1 er janvier).

avril) et Parrot Automotive (consolidée depuis le 1 janvier). Les ventes de Coagent affichent une croissance à deux chiffres à taux de change constants, tirée par les nouveaux lancements. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel s’est nettement amélioré au second semestre grâce à Clarion qui a renoué avec les bénéfices, démontrant la rapidité et le succès de son intégration au sein du Groupe.

Le résultat opérationnel en 2019 comprend 6 millions d’euros de coûts d’intégration ponctuels (principalement la mise en place de SAP) ; en excluant ces coûts ponctuels, la marge opérationnelle s’élève à 2,3 %. VENTES ET RENTABILITÉ PAR RÉGION

Europe (49 % des ventes du groupe) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 8 858,2 565,9 6,4 % Effet devises -15,8 -0,2 % A taux de change constants* -250,1 -2,8 % Effet périmètre (Clarion 9 mois) 49,2 0,6 % 2019 8 641,4 -2,4 % 558,0 6,5 % * dont contribution "bolt-on" 52,9M€ Ventes Les ventes ont baissé de 2,4 % en données publiées et de 2,8 % à taux de change constants, surperformant de 120 points de base la production automobile régionale (-4,0 %, source : IHS Markit de février 2020).

Les ventes en Europe ont été pénalisées par l’impact négatif temporaire des fins de production de l’activité Seating, qui ont représenté 132 millions d’euros, soit 1,5 % des ventes de l’exercice précédent. Résultat opérationnel ·La marge opérationnelle s’est améliorée de 10 points de base malgré la baisse des ventes.

Amérique du nord (25 % des ventes du groupe) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 4 474,2 289,7 6,5 % Effet devises 227,2 5,1 % A taux de change constants -364,0 -8,1 % Effet périmètre (Clarion 9 mois) 146,0 3,3 % 2019 4 483,4 0,2 % 282,6 6,3 % Ventes Les ventes ont été globalement stables en données publiées et ont inclus un effet devises positif de 227 millions d’euros, principalement attribuable au taux de change dollar-euro.

La baisse des ventes à taux de change constants de 364 millions d’euros est principalement due à l’impact négatif temporaire des fins de production de l’activité Seating, qui ont représenté

Les ventes dans la région ont également été impactées à hauteur de 73 millions d’euros par la grève de GM, soit -1,6 % des ventes de l’exercice précédent. Résultat opérationnel ·La baisse de 20 points de base est principalement due à la grève de GM. Asie (21 % des ventes du groupe) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 3 257,2 367,0 11,3 % Effet devises 41,7 1,3 % A taux de change constants* 81,1 2,5 % Effet périmètre (Clarion 9 mois) 386,1 11,9 % 2019 3 766,0 15,6 % 373,6 9,9 % * dont contribution "bolt-on" 136,9M€ Ventes Les ventes ont augmenté de 15,6 % en données publiées et de 2,5 % à taux de change constants et hors effet de périmètre Clarion, surperformant de 910 points de base la production automobile régionale (-6,6 %, source : IHS Markit de février 2020).

Les ventes ont inclus la contribution des « bolt-on » pour 137 millions d’euros, soit +4,2 % des ventes de l’année dernière.

À l’inverse, les fins de production de l’activité Seating en Chine ont eu un impact négatif de

En Chine, la marge opérationnelle a été résiliente, restant dans les taux à deux chiffres. AMÉRIQUE DU SUD (4 % DES VENTES DU GROUPE) Ventes Rés. opérationnel M€ vs. 2018 M€ % ventes 2018 714,1 24,6 3,4 % Effet devises -60,0 -8,4 % A taux de change constants 37,2 5,2 % Effet périmètre (Clarion 9 mois) 5,0 0,7 % 2019 696,4 -2,5 % 47,9 6,9 % Ventes Les ventes ont baissé de 2,5 % en données publiées et ont progressé de 5,2 % à taux de change constants, surperformant de 970 points de base la production automobile régionale (-4,5 %, source : IHS Markit de février 2020).

La croissance des ventes au Brésil vient principalement de Clean Mobility et de Seating et a compensé la réduction de l’exposition du Groupe en Argentine. Résultat opérationnel ·La marge opérationnelle s’est améliorée de 350 points de base, principalement grâce au recouvrement fiscal au Brésil (PIS-Cofins). RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) DE 590 MILLIONS D’EUROS INCLUANT DES COUTS DE RESTRUCTURATION PLUS ÉLEVÉS AFIN DE S’ADAPTER AUX CONDITIONS DU MARCHÉ AINSI QUE DES COÛTS LIÉS À L’ACQUISITION DE CLARION

Le résultat opérationnel du Groupe a atteint 1 283,3 millions d’euros, en légère hausse par rapport à 2018 (1 273,9 millions d’euros). Amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises : charge nette de 56,4 millions d’euros, contre 10,9 millions en 2018 ; cette hausse reflète principalement Clarion pour 32,7 millions d’euros (9 mois d’amortissements) et Parrot Automotive pour 10,0 millions d’euros.

charge nette de 56,4 millions d’euros, contre 10,9 millions en 2018 ; cette hausse reflète principalement Clarion pour 32,7 millions d’euros (9 mois d’amortissements) et Parrot Automotive pour 10,0 millions d’euros. Coûts de restructuration : charge nette de 193,9 millions d’euros, contre 100,8 millions en 2018 ; les 93 millions d’euros d’augmentation s’expliquent par les mesures prises pour s’adapter à un environnement plus difficile (31 millions d’euros) et les coûts de restructuration de Clarion Electronics (62 millions d’euros).

charge nette de 193,9 millions d’euros, contre 100,8 millions en 2018 ; les 93 millions d’euros d’augmentation s’expliquent par les mesures prises pour s’adapter à un environnement plus difficile (31 millions d’euros) et les coûts de restructuration de Clarion Electronics (62 millions d’euros). Autres produits et charges opérationnels non courants : charge nette de 19,9 millions d’euros contre 46,5 millions en 2018 ; en 2019, cette charge comprend 16,2 millions d’euros liés aux coûts d’acquisition et d’intégration de Clarion.

charge nette de 19,9 millions d’euros contre 46,5 millions en 2018 ; en 2019, cette charge comprend 16,2 millions d’euros liés aux coûts d’acquisition et d’intégration de Clarion. Résultat financier net : charge nette de 219,4 millions d’euros contre 163,8 millions en 2018 ; en 2019, cela inclut 38,7 millions d’euros liés au financement de l’acquisition de Clarion et 45,5 millions d’euros liés à l’application de la norme IFRS16.

charge nette de 219,4 millions d’euros contre 163,8 millions en 2018 ; en 2019, cela inclut 38,7 millions d’euros liés au financement de l’acquisition de Clarion et 45,5 millions d’euros liés à l’application de la norme IFRS16. Impôt sur les bénéfices : charge nette de 166,8 millions d’euros (soit 21,0 % du résultat avant impôt) contre 190,0 millions d’euros en 2018 (20,0 % du résultat avant impôt) ; en 2019, ce chiffre a principalement bénéficié de la comptabilisation d’actifs d’impôt différé en Allemagne.

charge nette de 166,8 millions d’euros (soit 21,0 % du résultat avant impôt) contre 190,0 millions d’euros en 2018 (20,0 % du résultat avant impôt) ; en 2019, ce chiffre a principalement bénéficié de la comptabilisation d’actifs d’impôt différé en Allemagne. Part du résultat net des entreprises associées : bénéfice de 37,8 millions d’euros contre 31,4 millions d’euros en 2018. Le résultat net avant intérêts minoritaires s’est établi à 664,7 millions d’euros contre 793,3 millions d’euros en 2018. Les intérêts minoritaires ont représenté 75,0 millions d’euros contre 92,5 millions en 2018. Le résultat net (part du groupe) s’est élevé à 589,7 millions d’euros, contre 700,8 millions d’euros en 2018.

NET CASH FLOW DE 587 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE 11,2 % DISCIPLINE FINANCIÈRE RIGOUREUSE ET FINANCEMENT SÉCURISÉ

L’EBITDA s’est élevé à 2 404,3 millions d’euros, en progression de +12,3 % par rapport à 2018 (2 140,6 millions d’euros). Les d’investissements ont représenté une sortie de 685,2 millions d’euros, soit un niveau de dépenses comparable à celui de 2018 (673,3 millions d’euros).

ont représenté une sortie de 685,2 millions d’euros, soit un niveau de dépenses comparable à celui de 2018 (673,3 millions d’euros). La R&D capitalisée a représenté une sortie de 681,2 millions d’euros contre 592,7 millions en 2018. Cette hausse par rapport à l’an dernier est principalement due aux sociétés nouvellement consolidées (Clarion et Parrot Automotive).

a représenté une sortie de 681,2 millions d’euros contre 592,7 millions en 2018. Cette hausse par rapport à l’an dernier est principalement due aux sociétés nouvellement consolidées (Clarion et Parrot Automotive). La variation du besoin en fonds de roulement a représenté un apport de trésorerie de 166.0 millions d’euros contre 80.3 millions en 2018, reflétant principalement la poursuite du déploiement du reverse factoring.

a représenté un apport de trésorerie de 166.0 millions d’euros contre 80.3 millions en 2018, reflétant principalement la poursuite du déploiement du reverse factoring. L’affacturage des créances a été réduit de 56.5 millions d’euros en 2019.

a été réduit de 56.5 millions d’euros en 2019. Les restructurations ont représenté une sortie de 166,3 millions d’euros contre 93,4 millions en 2018 ; en 2019, ce montant inclut notamment la fermeture de 20 usines.

ont représenté une sortie de 166,3 millions d’euros contre 93,4 millions en 2018 ; en 2019, ce montant inclut notamment la fermeture de 20 usines. Les charges financières nettes ont représenté une sortie de 197,1 millions d’euros contre 107,8 millions en 2018 ; en 2019, celles-ci reflétaient l’impact d’IFRS16, l’acquisition de Clarion ainsi que des éléments exceptionnels dus à des opérations de refinancement.

ont représenté une sortie de 197,1 millions d’euros contre 107,8 millions en 2018 ; en 2019, celles-ci reflétaient l’impact d’IFRS16, l’acquisition de Clarion ainsi que des éléments exceptionnels dus à des opérations de refinancement. L’impôt sur les bénéfices a représenté une sortie de trésorerie de 295,8 millions d’euros, contre 260,9 millions d’euros en 2018.

a représenté une sortie de trésorerie de 295,8 millions d’euros, contre 260,9 millions d’euros en 2018. Les autres postes opérationnels ont représenté une entrée de trésorerie de 99 millions d’euros en 2019 contre 97 millions en 2018 ; en 2019, ils comprenaient la vente du siège de Clarion à Saitama pour 110 millions d’euros (sans impact sur le compte de résultat). Le cash-flow net s’établit à 587,0 millions d’euros, en hausse de 11,2 % par rapport aux 528,1 millions d’euros de 2018. Les dividendes versés aux actionnaires (y compris minoritaires) ont représenté une dépense de 211,8 millions d’euros (170,2 millions d’euros aux actionnaires de Faurecia + 41,6 millions d’euros aux minoritaires), soit un montant stable par rapport à 2018 (210,6 millions d’euros).

(y compris minoritaires) ont représenté une dépense de 211,8 millions d’euros (170,2 millions d’euros aux actionnaires de Faurecia + 41,6 millions d’euros aux minoritaires), soit un montant stable par rapport à 2018 (210,6 millions d’euros). Le rachat d’actions a représenté une sortie de 29,0 millions d’euros, contre 47,8 millions en 2018.

a représenté une sortie de 29,0 millions d’euros, contre 47,8 millions en 2018. Les investissements financiers nets et autres éléments de trésorerie ont représenté une sortie de 1 485,9 millions d’euros, contre une sortie de 295,8 millions d’euros en 2018. En 2019, ce montant comprenait principalement l’acquisition de Clarion, l’investissement dans Symbio et l’augmentation de la participation de 50,1 % à 100 % dans Coagent. Après un impact négatif de 906 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS16 (impact de 726 millions d’euros sur la dette nette d’ouverture au 1er janvier 2019 + 180 millions d’euros pour l’année 2019), la dette financière nette du Groupe s’élevait à 2 524 millions d’euros au 31 décembre 2019, soit 1,05 x l’EBITDA. La structure financière saine de Faurecia s’appuie sur une discipline rigoureuse et une flexibilité de financement sécurisée. Le financement de Clarion a été réalisé à un coût moyen de 2,6 % (émission de 700 millions d’euros de Schuldscheindarlehen en décembre 2018 et émission d’obligations à hauteur de 500 millions d’euros en mars 2019),

Le financement de SAS a été réalisé en octobre 2019 avec l’émission de 250 millions d’euros d’obligations senior de maturité 2026, souscrites à un taux de rendement de 2,4 %,

En novembre 2019, Faurecia a émis avec succès 700 millions d’euros d’obligations 2,375 % de maturité 2027 et a anticipé le remboursement des 700 millions d’euros d’obligations 3,625 % de maturité 2023. Grâce à de récentes opérations de refinancement, Faurecia a un coût moyen de financement à long terme inférieur à 2,5 %, et n’a pas de remboursement significatif de sa dette à long terme avant juin 2025 : Forte flexibilité financière grâce à une ligne de crédit syndiqué non utilisée de 1,2 milliard d’euros à échéance juin 2024.

Amélioration considérable des conditions grâce aux opérations de refinancement récentes. Les notes de crédit de Faurecia (BB+/Ba1 avec perspective stable) ont été confirmées par les trois agences de notation.

AUGMENTATION DU DIVIDENDE PROPOSÉ À 1,30 € PAR ACTION Le Conseil d’administration proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 29 mai prochain à Paris, le versement d’un dividende de 1,30 € par action, contre 1,25 € l’an dernier. Il sera versé en numéraire début juin. L’augmentation du dividende reflète la confiance du Groupe dans sa capacité à générer une croissance rentable et un flux de trésorerie accru, ainsi que son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires.

PERSPECTIVES

Dans un environnement qui offre une visibilité réduite, l’hypothèse actuelle de Faurecia est que la production automobile mondiale devrait baisser d’environ 3 % en 2020 par rapport à 2019. La saisonnalité devrait être forte, marquée par un premier trimestre qui devrait être le plus faible de l’année et attendu en baisse à deux chiffres, principalement en raison de l’Asie et de l’Europe. Sur la base de cette hypothèse, les objectifs financiers de Faurecia pour l’ensemble de l’exercice 2020 sont les suivants : Solide croissance des ventes publiées , incluant : un effet périmètre représentant environ 500 points de base (3 mois de Clarion + 11 mois de SAS) une surperformance de 100 à 200 points de base par rapport à la production automobile mondiale (à périmètre et à taux de change constants)

, incluant : Amélioration de la rentabilité , avec une marge opérationnelle supérieure à 7,2 % des ventes

, avec une marge opérationnelle supérieure à 7,2 % des ventes Poursuite de la forte génération de cash, avec un cash-flow net supérieur à 500 millions d’euros Principales hypothèses de change : USD/€ @ 1,15 en moyenne et CNY/€ @ 7,80 en moyenne Ces objectifs financiers n’incluent pas le risque d’un impact éventuel de l’épidémie de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. La guidance 2020 s’inscrit pleinement dans les ambitions à moyen terme de 2022 que Faurecia a présentées lors de son Capital Markets Day du 26 novembre 2019 : Les ventes devraient dépasser 20,5 milliards d’euros

La marge opérationnelle devrait atteindre 8 % des ventes

ANNEXES

Définitions des termes utilisés dans ce document 1. Croissance des ventes L’évolution des ventes de Faurecia sur un an comprend trois éléments : un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente,

» calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente, un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ;

; et la « croissance à taux de change constants ». Faurecia prend en compte l’effet devises des acquisitions et cessions dont les ventes annuelles dépassent 250 millions €. Les autres acquisitions dont le montant des ventes est en dessous de ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ». Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel est le principal indicateur de performance du Groupe Faurecia. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte : de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges opérationnels non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes et de reprises de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts. Cash-flow net

Le cash-flow net est défini comme suit : le Cash-Flow Net est défini comme l’Excédent/Besoin de financement auquel on soustrait les acquisitions/cessions de titres de participation et d’activités (nette de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession des actifs financiers. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus. Dette financière nette

La dette financière nette est la dette financière brute à laquelle on soustrait les placements de trésorerie et disponibilités ainsi que les instruments dérivés actifs non courants et courants. Elle inclut la dette de location-financement (dette IFRS 16) Compte de résultat en M€ 2018 2019 Variation Ventes 17 525 17 768 +1,4 % Croissance hors effet devises -3,0 % Marge opérationnelle (avant amort. des actifs incorporels acquis) 1 274 1 283 +0,7 % en % des ventes 7,3 % 7,2 % -10 pdb Amortissements. des actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d’entreprises -11 -56 Marge opérationnelle (après amort. des actifs incorporels acquis) 1 263 1 227 -2,9 % Restructuration -101 -194 Autres produits et charges opérationnels non courants -47 -20 Charge d’intérêts et autres charges et produits financiers -164 -219 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 952 794 -16,6 % Impôts sur les bénéfices -190 -167 en % du résultat avant impôts (20,0 %) (21,0 %) Résultat net des sociétés intégrées 762 627 -17,7 % Part de résultat net des sociétés liées 31 38 Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires 793 665 -16,2 % Intérêts minoritaires -93 -75 Résultat net consolidé, part du Groupe 701 590 -15,8 % Tableau des flux de trésorerie en M€ 2018 2019 Variation Résultat opérationnel 1 274 1 283 +0,7 % Amortissement et provisions pour dépréciation, dont : 867 1 121 - Amortissement des actifs incorporels de R&D 399 438 - Autres amortissements et provisions pour dépréciation 468 683 EBITDA 2 141 2 404 +12,3 % Capex (673) (685) R&D capitalisée (593) (681) Variation du BFR 80 166 Changement d’affacturage (61) (57) Restructuration (93) (166) Frais financiers (108) (197) Impôts (261) (296) Autres (opérationnels) 97 99 Cash-flow net 528 587 +11,2 % Dividendes versés (y c. minoritaires) (211) (212) Achat d’actions (48) (29) Investissement financier net & autres (296) (1 486) Impact de l’IFRS16 (906) Variation de l’endettement net (26) (2 046) Réconciliation du cash-flow net en M€ 2018 2019 Variation Cash-flow net 528 587 +11,2 % Cessions/acquisitions de participations et d’activités (net de la trésorerie apportée) (175) (1 130) Produit de cessions d’actifs financiers 0 0 Autres variations provenant des activités poursuivies (67) 54 Excédent/besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement 287 (490) -270,9 % Analyse de la contribution des bolt-ons sur les ventes 2019 Ventes (en M€) Business Group Région Conso. depuis T1 2019 T2 2019 S1 2019 T3 2019 T4

2019 S2

2019 2019 Hug Engineering Clean Mobility Europe T2 2018 14 0 14 0 0 0 14 JV avec Wuling Interiors Asie T2 2018 21 0 21 0 0 0 21 BYD Seating Asie T3 2018 59 48 106 0 0 0 106 Parrot Automotive Clarion Electronics Europe/Asie T1 2019 12 12 23 14 12 26 49 TOTAL 105 60 164 14 12 26 190 Ventes totales du Groupe 2018 4 315 4 677 8 991 4 014 4 520 8 533 17 525 % de la croissance des ventes 2019 hors devises attribuable à la contribution des bolt-ons 2,4 % 1,3 % 1,8 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 1,1 %

Résumé des conséquences de l’application de la norme IFRS 16 L’IFRS16 est la nouvelle norme sur les contrats de location, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 Tous les contrats de location sont comptabilisés dans le bilan : un actif, représentant le « droit d’utilisation » du bien loué pendant la durée du contrat, et le passif correspondant, représentant l’obligation de paiement des loyers

Faurecia utilise la méthode rétrospective simplifiée, sans retraitement des périodes comparatives



Les conséquences principales sur les états financiers consolidés de 2019 sont les suivantes : en M€ P&L Exercice 2019 Résultat opérationnel +28 dont : - Dépréciation ; (157) - EBITDA +186 Frais financiers (45) Tableau des flux de trésorerie Exercice 2019 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation +140 Flux de trésorerie provenant des activités de financement (140) Bilan 31 décembre 2019 Actifs : - Droit d’utilisation 877 Passif (inclus dans la dette nette) : - Dettes de location à long terme (>1 an) 732 - Dette de location actuelle (<1 an) 174

