Faurecia : a bien résisté au premier semestre, confirme ses objectifs pour 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a confirmé mardi l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'année 2019, après avoir fait état d'une stabilisation de sa rentabilité opérationnelle au premier semestre dans un contexte marqué par le décrochage de la production automobile en Chine.

"Le premier semestre 2019 a été plus difficile que prévu, principalement en raison de la baisse importante de la production en Chine. Dans ce contexte, nous avons à nouveau prouvé la bonne capacité de résistance de nos performances financières", a déclaré le directeur général de Faurecia, Patrick Koller, cité dans un communiqué.

Les comptes semestriels de Faurecia intègrent pour la première fois Clarion, société consolidée sur les seuls mois d'avril et mai, tandis que juin sera comptabilisé avec les comptes du troisième trimestre.

L'équipementier automobile a finalisé en mars l'acquisition du japonais Clarion pour un montant de 1,1 milliard d'euros et l'a intégré dans ses comptes depuis le 1er avril. Cette acquisition transformante lui a permis de créer le 1er avril dernier une nouvelle activité baptisée Faurecia Clarion Electronics et regroupant Clarion, Parrot Automotive et Coagent Electronics, soit ses récentes acquisitions spécialisées dans l'info-divertissement embarqué.

Entre janvier et juin, la filiale du constructeur automobile PSA a enregistré un bénéfice net de 346 millions d'euros, en hausse de 1%. Le résultat opérationnel a atteint 645 millions d'euros, quasiment stable (-0,4%). A ce niveau, il représente 7,2% du chiffre d'affaires (7,3% hors Clarion). La marge opérationnelle est stable sur un an.

Au cours des six premiers mois de l'année, Faurecia a réalisé un chiffre d'affaires de 8,97 milliards d'euros. Les ventes s'inscrivent en baisse de 0,2% en données publiées et diminuent de 2,8% à périmètre et taux de change constants. Sur le semestre, la baisse des revenus du groupe a été inférieure de 420 points de base à la chute de la production automobile mondiale (-7%), à taux de change constants.

Faurecia est parvenu à augmenter de 3,9% son flux de trésorerie net, à 257 millions d'euros.

Selon Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires semestriel de 9,1 milliards d'euros, un résultat opérationnel de 609 millions d'euros et sur un bénéfice net de 307 millions d'euros.

Faurecia a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2019. Le groupe vise, hors consolidation du japonais Clarion, une croissance organique de son chiffre d'affaires de 150 à 350 points de base supérieure à l'évolution de la production automobile mondiale.

En intégrant l'impact de la consolidation de Clarion, Faurecia compte enregistrer un résultat opérationnel en croissance en valeur, une marge opérationnelle "supérieure ou égale" à 7% et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à 500 millions d'euros.

Clarion fera l'objet d'un plan significatif de réduction des coûts représentant des économies d'environ 15 millions d'euros avant la fin de cette année et d'environ 20 millions d'euros par trimestre à compter de 2020. Les frais de restructuration correspondant représentent environ 70 millions d'euros et seront comptabilisés principalement au second semestre 2019.

Clarion affichera un résultat opérationnel positif au second semestre 2019, puis atteindra progressivement un niveau de rentabilité "équivalent à celui du groupe", promet Faurecia. Son plan stratégique sera dévoilé lors du Capital Markets Day qui se tiendra le 26 novembre à Paris.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones;

