Faurecia : a perdu plus de 50% sur son sommet annuel

En baisse de plus de 5% à la Bourse de Paris, l'action de l'équipementier automobile Faurecia continuait sa descente aux enfers boursiers. Depuis son sommet annuel proche de 77 euros qui ne remonte pourtant qu'à la fin du mois de mai, le titre a désormais perdu plus de la moitié de sa valeur.



Que se passe-t-il pour que l'action Faurecia, déjà bien mal orientée, marque un nouveau plancher annuel sous les 37 euros, renouant ainsi avec des niveaux qu'elle n'avait plus connu depuis la fin de l'année 2016 ? Il s'agit d'abord d'un conseil du bureau d'études Bernstein. Les analystes reconnaissent que 'ces dernières années, la direction (de Faurecia) a accompli un travail incroyable' en redéfinissant le périmètre du groupe, et l'augmentant, et surtout en améliorant sensiblement la rentabilité comme l'état du bilan.



Soit, mais c'est bien le problème, aux yeux des analystes : la filiale de Peugeot peut-elle aller plus loin encore et éviter les écueils qui ont plombé ses pairs ? En effet, 'Faurecia évolue dans un secteur concurrentiel où la rentabilité est, d'un point de vue historique, difficile', indique une note. Tout spécialement dans les sièges, qui concentrent plus de 40% du CA du groupe, et les éléments d'intérieur, soit 30% de l'activité.



'Nous redoutons que Faurecia ne connaisse un environnement de prix beaucoup plus dur' indique Bernstein. En effet, l'anglo-saxon Adient, numéro un mondial des sièges, a vu ses marges se retourner de manière spectaculaire - au point de virer au rouge et de suspendre le service du dividende. Un mauvais point pour les résultats futurs de son concurrent français. Bref, Bernstein a entamé le suivi de l'action Faurecia avec un premier conseil vendeur ('sous-performance') et un objectif de cours de 30 euros seulement.



Mais Bernstein n'explique pas tout. Ces derniers jours, Donald Trump s'en est de nouveau pris avec humeur aux importations automobiles des Etats-Unis, alors que Faurecia fournit notamment des grandes marques allemandes très exportées outre-Atlantique. Le groupe est également présent aux Etats-Unis.



A Francfort, l'action d'un autre équipementier auto européen, Continental, dévisse elle aussi de l'ordre de 5%. Selon des sources de marché, la direction de ce groupe qui a aligné les avertissements sur résultats aurait exclu, lors d'un séminaire organisé par une banque d'affaires, un rebond de sa rentabilité l'an prochain.



