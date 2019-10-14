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FAURECIA

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Faurecia acquiert les 50% restants de sa coentreprise SAS

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14/10/2019 | 07:32

14 octobre (Reuters) - Faurecia SE:

* FAURECIA ANNONCE LA SIGNATURE DUN PROTOCOLE DACCORD AVEC CONTINENTAL EN VUE DACQUÉRIR LES 50 % RESTANTS DE SA CO-ENTREPRISE SAS

* FAURECIA VA ACQUÉRIR CES 50 % DE LA COENTREPRISE SAS POUR UN MONTANT DE 225 MILLIONS DEUROS (HORS TRÉSORERIE)

* CE PROJET PERMETTRAIT À FAURECIA D'ÉTENDRE SON OFFRE EN MATIÈRE DINTÉGRATION DE SYSTÈMES À LENSEMBLE DES MODULES DE LINTÉRIEUR

* CE PROJET SERAIT IMMÉDIATEMENT RELUTIF POUR FAURECIA EN TERMES DE MARGE OPÉRATIONNELLE, DE RÉSULTAT NET ET DE RENTABILITÉ DES CAPITAUX INVESTIS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CONTINENTAL AG -0.80%114.46 Cours en différé.-4.50%
FAURECIA -1.95%43.32 Cours en temps réel.33.66%
PEUGEOT -2.17%22.53 Cours en temps réel.23.52%
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Résultat net 2019 669 M
Dette 2019 2 118 M
Rendement 2019 2,93%
PER 2019 9,10x
PER 2020 7,99x
VE / CA2019 0,45x
VE / CA2020 0,42x
Capitalisation 6 025 M
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Durée : Période :
Faurecia : Graphique analyse technique Faurecia | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 44,20  €
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Ecart / Objectif Moyen 11,8%
Ecart / Objectif Bas -20,8%
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Nom Titre
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Michel de Rosen Chairman
Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
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Var. 1janvCapitalisation (M$)
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DENSO CORPORATION-1.12%33 550
CONTINENTAL AG-4.50%25 486
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