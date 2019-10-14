Faurecia acquiert les 50% restants de sa coentreprise SAS

14 octobre (Reuters) - Faurecia SE:
* FAURECIA ANNONCE LA SIGNATURE DUN PROTOCOLE DACCORD AVEC
CONTINENTAL EN VUE DACQUÉRIR LES 50 % RESTANTS DE SA
CO-ENTREPRISE SAS
* FAURECIA VA ACQUÉRIR CES 50 % DE LA COENTREPRISE SAS POUR
UN
MONTANT DE 225 MILLIONS DEUROS (HORS TRÉSORERIE)
* CE PROJET PERMETTRAIT À FAURECIA D'ÉTENDRE SON OFFRE EN
MATIÈRE
DINTÉGRATION DE SYSTÈMES À LENSEMBLE DES MODULES DE
LINTÉRIEUR
* CE PROJET SERAIT IMMÉDIATEMENT RELUTIF POUR FAURECIA EN
TERMES
DE MARGE OPÉRATIONNELLE, DE RÉSULTAT NET ET DE RENTABILITÉ DES
CAPITAUX INVESTIS
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(Rédaction de Paris)