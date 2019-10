Faurecia : inaugure un centre technologique à Tel Aviv

03/10/2019 | 12:06

Faurecia fait part ce midi de l'inauguration à Tel Aviv d'un centre technologique dédié à la cybersécurité.



'Les véhicules étant de plus en plus connectés et offrant de nouvelles expériences aux utilisateurs, renforcer la sécurité des passagers et des données s'avère aujourd'hui primordiale. Faurecia entend développer son expertise en matière de cybersécurité en collaborant avec des start-ups locales et d'importants pôles d'innovation qui lui donneront accès aux tendances et nouvelles technologies émergentes', commente l'équipementier automobile.



Faurecia dispose d'autres 'plateformes technologiques' dans la Silicon Valley, aux Etats-Unis, à Toronto et à Shenzhen.





