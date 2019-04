Faurecia : investit dans Creo Dynamics et accélère le développement de ses expériences sonores personnalisées

Créée en 2010 et basée à Linköping, en Suède, Creo Dynamics offre des solutions innovantes en matière d'acoustique, de dynamique des fluides et de structures intelligentes. L'entreprise intervient auprès de diverses industries, notamment pour l'automobile et l'aérospatiale. Grâce à son expertise unique en acoustique automobile et en algorithmes de contrôle, l'entreprise a développé un système innovant de contrôle actif du bruit au sein de l'habitacle du véhicule.

À l'occasion de du CES 2019 de Las Vegas, Faurecia et Creo Dynamics ont présenté une solution individuelle de contrôle actif du bruit qui permet d'améliorer le confort et l'isolement de l'expérience sonore en créant une bulle sonore personnalisée. Une performance rendue possible grâce à l'association de la technologie de microphone virtuel de Creo Dynamics et des algorithmes de contrôle actif du bruit du système audio intégrés à l'appui-tête.