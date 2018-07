Faurecia : investit dans une start-up de la Silicon Valley

24/07/2018 | 15:53

Le groupe Faurecia annonce ce jour investir dans la start-up Subpac, 'consolidant ainsi l'écosystème du Groupe dédié à un Cockpit du Futur personnalisé, adaptable et connecté'.



Basé dans la Silicon Valley, Subpac a mis au point une plateforme technologique mêlant software et hardware, afin de créer une expérience sonore 'immersive et personnalisée', reposant notamment sur un transfert des basses fréquences directement vers le corps.



'L'expérience acoustique sera l'un des principaux facteurs de différenciation du Cockpit du Futur. La technologie Subpac renforce notre offre, qui consiste à garantir une expérience sonore optimale à chacun des occupants, tout en réduisant le poids et le volume des enceintes par rapport aux systèmes traditionnels', explique David Degrange, vice-président de la division Cockpit du Futur de Faurecia.





