Faurecia : marge opérationnelle stable au 1er semestre

23/07/2019 | 08:05

Faurecia publie pour les six premiers mois de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 1% à 346 millions d'euros et une marge opérationnelle stable à 7,2% (7,3% hors Clarion), 'grâce à des initiatives structurelles et une agilité accrue'.



A 8.972 millions d'euros, les ventes de l'équipementier automobile ont stagné en données publiées (-0,2%) et baissé de 2,8% à taux de change constants et hors Clarion, surperformant toutefois de 420 points de base la production automobile mondiale.



Il confirme ses objectifs annuels, dont une croissance des ventes à taux de change constants en surperformance de 150 à 350 points de base (hors consolidation de Clarion) et une marge opérationnelle d'au moins 7% (incluant Clarion à compter du 1er avril).



