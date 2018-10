Faurecia : nomination d'un nouvel administrateur

Nanterre (France), le 15 octobre 2018

NOMINATION d'un nouvel ADMINISTRATEUR

Lors de sa séance du 10 octobre 2018, le conseil d'administration de Faurecia a coopté Grégoire Olivier en qualité d'administrateur en remplacement de Carlos Tavares pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Grégoire Olivier a occupé divers postes au sein de Pechiney et d'Alcatel de 1991 à 2001 puis à la tête de Sagem de 2001 à 2006. En 2006, il fût président-directeur général de Faurecia. Il a rejoint le Groupe PSA en 2007 au sein duquel il a occupé différents postes de responsabilité, notamment de directeur des opérations du Groupe en Asie. Depuis janvier 2018, il est le Secrétaire Général du Groupe PSA.

Michel de Rosen, président du conseil d'administration de Faurecia, a déclaré :

« Le conseil d'administration se réjouit d'accueillir Grégoire Olivier, dont les expériences seront d'une grande valeur pour nos travaux. Nous adressons nos plus vifs remerciements à Carlos Tavares qui a apporté tout au long de son mandat une contribution précieuse à notre conseil. Mobilisé par ses autres responsabilités, il restera étroitement associé aux projets de Faurecia. »

Contacts Media

Eric Fohlen-Weill

Head of Corporate Communications

Tel : +33 (0) 1 72 36 72

Eric.fohlen-weill@faurecia.com Analystes/Investisseurs

Marc Maillet

Vice-président Relations investisseurs

Tel : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrie automobile. Avec 290 sites dont 30 centres de R&D, 109000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines d'activité : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires total et 17,0 milliards d'euros de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com





