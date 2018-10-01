Faurecia : prend le contrôle à 100% de Parrot Faurecia Automotive

1er octobre (Reuters) - Parrot Sa et Faurecia ont
annoncé lundi dans des communiqués distincts :
* EN APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE PARROT ET FAURECIA
ANNONCÉ LE 5
JUILLET 2018, PARROT ANNONCE ÊTRE SORTIE INTÉGRALEMENT CE JOUR
DE SA FILIALE PARROT AUTOMOTIVE.
* A L'OCCASION DE CETTE SORTIE, PARROT PERÇOIT 67,5 MILLIONS
D'EUROS, CE QUI PORTE LE PRODUIT GLOBAL REÇU PAR PARROT DANS LE
CADRE DE CETTE OPÉRATION À 108,5 MILLIONS.
* LA PLUS-VALUE CORRESPONDANTE DANS LES COMPTES DE PARROT SA
AU 30
SEPTEMBRE 2018 SERA D'ENVIRON 12 MILLIONS.
* FAURECIA ANNONCE DE SON CÔTÉ AVOIR FINALISÉ LE RACHAT À
100% DE
L'ENTITÉ SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 100
MILLIONS D'EUROS IDENTIQUE À CELLE RETENUE LORS DE L'ENTRÉE AU
CAPITAL PAR FAURECIA EN 2017.
* PARROT AUTOMOTIVE ÉTAIT DÉTENUE À HAUTEUR DE 20% PAR
FAURECIA
DEPUIS LE 31 MARS 2017.
Le communiqué de Parrot : https://reut.rs/2OXDyWI
Le communiqué de Faurecia : https://reut.rs/2RjDemK
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(Rédaction de Paris)