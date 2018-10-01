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Faurecia : prend le contrôle à 100% de Parrot Faurecia Automotive

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01/10/2018 | 07:25

1er octobre (Reuters) - Parrot Sa et Faurecia ont annoncé lundi dans des communiqués distincts :

* EN APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE PARROT ET FAURECIA ANNONCÉ LE 5 JUILLET 2018, PARROT ANNONCE ÊTRE SORTIE INTÉGRALEMENT CE JOUR DE SA FILIALE PARROT AUTOMOTIVE.

* A L'OCCASION DE CETTE SORTIE, PARROT PERÇOIT 67,5 MILLIONS D'EUROS, CE QUI PORTE LE PRODUIT GLOBAL REÇU PAR PARROT DANS LE CADRE DE CETTE OPÉRATION À 108,5 MILLIONS.

* LA PLUS-VALUE CORRESPONDANTE DANS LES COMPTES DE PARROT SA AU 30 SEPTEMBRE 2018 SERA D'ENVIRON 12 MILLIONS.

* FAURECIA ANNONCE DE SON CÔTÉ AVOIR FINALISÉ LE RACHAT À 100% DE L'ENTITÉ SUR LA BASE D'UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 100 MILLIONS D'EUROS IDENTIQUE À CELLE RETENUE LORS DE L'ENTRÉE AU CAPITAL PAR FAURECIA EN 2017.

* PARROT AUTOMOTIVE ÉTAIT DÉTENUE À HAUTEUR DE 20% PAR FAURECIA DEPUIS LE 31 MARS 2017. Le communiqué de Parrot : https://reut.rs/2OXDyWI Le communiqué de Faurecia : https://reut.rs/2RjDemK Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
FAURECIA -1.63%51.84 Cours en temps réel.-20.41%
PARROT -2.49%4.7 Cours en temps réel.-46.71%
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EBIT 2018 1 276 M
Résultat net 2018 737 M
Dette 2018 211 M
Rendement 2018 2,55%
PER 2018 9,76
PER 2019 8,73
VE / CA 2018 0,41x
VE / CA 2019 0,36x
Capitalisation 7 156 M
Graphique FAURECIA
Durée : Période :
Faurecia : Graphique analyse technique Faurecia | Zone bourse
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Tendances analyse technique FAURECIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Ecart / Objectif Moyen 23%
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