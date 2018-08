Faurecia : rebondit en Bourse après trois mois de repli

28/08/2018 | 18:05

L'action de l'équipementier automobile Faurecia termine en hausse de plus de 4% à la Bourse de Paris, et tutoie de nouveau les 55 euros. Élément explicatif : le bureau d'études Kepler Cheuvreux conseille désormais d'acheter le titre, et non plus de le conserver, même si son objectif de cours est écrêté d'un peu plus de 7% à 65 euros.



Voilà un mouvement intéressant dans la mesure où Faurecia était, voilà encore trois mois, le mieux orienté des grands équipementiers auto français et caracolait, fin mai, non loin des 77 euros. Il faut dire que sa croissance organique (8,5% sur l'ensemble du 1er semestre) est nettement plus forte que celles de Valeo, et de Plastic Omnium.



Cela étant, le titre a fait les frais, comme l'ensemble du secteur automobile, d'une accumulation de nuages noirs. Certes, la transition vers l'électrification des voitures, puis, éventuellement, leur automatisation, suscite d'importants doutes sur l'allocation de capital du secteur. Même si cela concerne plutôt les constructeurs, très présents en Europe du côté des motorisations thermiques, que les équipementiers. Idem pour le nouveau système d'homologation (les fameux tests d'émission) WLTP, après le 'dieselgate'. En revanche, les deux ensembles sont exposés au risque de guerre commerciale venu des Etats-Unis, pays où les équipementiers français sont bien plus présents que Peugeot et Renault.



Quoi qu'il en soit, l'action Faurecia a coulé ces trois derniers mois pour atteindre, ces derniers jours, la zone des 50 euros, perdant alors près de 35% sur son plus haut annuel. Si les PER ne sont pas élevés dans le secteur, celui de 2019 du titre Faurecia est cependant inférieur à neuf fois, un ratio faible équivalent à celui de Valeo (et ses difficultés récentes, dont un warning) quand celui de Plastic Omnium, aux marges plus élevées, est de 10 fois.



Autre signe intéressant, après celui de Kepler Cheuvreux : Credit suisse a relevé son appréciation du secteur automobile européen à 'surperformance' ce matin, estimant qu'il a été excessivement étrillé. D'autant que les dernières nouvelles ne sont plus si négatives.



EG



