Faurecia réitère ses objectifs, les ventes du T3 reculent de 3,7% hors changes et Clarion

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a confirmé jeudi ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2019, alors que ses ventes ont reculé de 3,7% au troisième trimestre, hors effets de change et consolidation du groupe japonais Clarion. Cette performance est inférieure de 0,6 point de pourcentage à l'évolution de la production automobile mondiale à la même période.

En données publiées, les ventes de la filiale de Peugeot sont ressorties en hausse de 4,3% sur un an au troisième trimestre, à 4,19 milliards d'euros, grâce notamment à un effet de périmètre dû à la consolidation du japonais Clarion depuis le 1er avril, qui a eu un effet positif de 256 millions d'euros. Hors effets de change et consolidation de Clarion, les ventes ont accusé un repli de 3,7%, alors que la production automobile mondiale a sur la même période reculé de 3,1%, selon des données de IHS Markit citées par Faurecia.

Le groupe a expliqué que ses ventes avaient été pénalisées par un impact négatif de 179 millions d'euros lié à la fin de la production de programmes de sièges complets, un effet qui devrait se réduire à partir du quatrième trimestre, ainsi que par un impact négatif de 23 millions d'euros lié à la grève des usines de General Motors aux Etats-Unis, débutée mi-septembre.

Ces deux vents défavorables ont conduit la division Sièges à accuser une baisse de 10,5% de ses revenus à taux de change constants et hors effet Clarion au troisième trimestre. La division Intérieurs a vu ses ventes augmenter de 1,5% hors effets de change et Clarion, et la division Systèmes d'échappement ("Clean Mobility") a enregistré une croissance de 3,1% sur ces mêmes bases.

Les analystes s'attendaient en moyenne, d'après le consensus établi par Factset, à un chiffre d'affaires trimestriel de 4,28 milliards d'euros.

Sur neuf mois, les ventes de Faurecia ont atteint 13 milliards d'euros, soit une croissance de 1,2% en données publiées et un recul de 3,1% à taux de change constants et hors consolidation de Clarion, tandis que la production mondiale a baissé de 6% sur la même période.

"Malgré la dégradation du marché tout au long de l'année, notre résilience et notre agilité nous permettent de confirmer pleinement notre 'guidance' [prévisions, ndlr] annuelle. En outre, nous sommes en passe d'afficher une année record en matière de prises de commandes pour 2019", a déclaré Patrick Koller, le directeur général de Faurecia, cité dans un communiqué.

Faurecia a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2019. Le groupe vise, hors consolidation du japonais Clarion, une croissance organique de son chiffre d'affaires de 150 à 350 points de base supérieure à l'évolution de la production automobile mondiale.

En intégrant l'impact de la consolidation de Clarion, Faurecia compte enregistrer un résultat opérationnel en croissance en valeur, une marge opérationnelle "supérieure ou égale" à 7% et un flux de trésorerie net supérieur ou égal à 500 millions d'euros.

Clarion fera l'objet d'un plan significatif de réduction des coûts représentant des économies d'environ 15 millions d'euros avant la fin de cette année et d'environ 20 millions d'euros par trimestre à compter de 2020. Les frais de restructuration correspondant représentent environ 70 millions d'euros et seront comptabilisés principalement au second semestre 2019.

Clarion affichera un résultat opérationnel positif au second semestre 2019, puis atteindra progressivement un niveau de rentabilité "équivalent à celui du groupe", promet Faurecia. Son plan stratégique sera dévoilé lors du Capital Markets Day qui se tiendra le 26 novembre à Paris.

Faurecia a finalisé en mars l'acquisition du japonais Clarion pour un montant de 1,1 milliard d'euros et l'a intégré dans ses comptes depuis le 1er avril. Cette acquisition transformante lui a permis de créer une nouvelle activité, baptisée Faurecia Clarion Electronics, et regroupant Clarion, Parrot Automotive et Coagent Electronics, soit ses récentes acquisitions spécialisées dans l'info-divertissement embarqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

