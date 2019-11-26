Faurecia vise un CA de plus de 20,5 mds et une marge de 8% en 2022

26 novembre (Reuters) - Faurecia SE a annoncé
mardi en prévision d'un "Capital Markets Day" à Paris que:
* FAURECIA VISE DES VENTES SUPÉRIEURES À 20,5 MILLIARDS
D'EUROS EN
2022 AVEC UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE SUPÉRIEURE À 5%
* FAURECIA VISE UNE MARGE OPÉRATIONNELLE RECORD DE 8% EN
2022,
CONTRE UN OBJECTIF CONFIRMÉ D'AU MOINS 7% EN 2019
* FAURECIA VISE UNE GÉNÉRATION DE CASH À 4% DES VENTES EN
2022
* FAURECIA CONFIRME L'ENSEMBLE DE SES OBJECTIFS FINANCIERS
POUR
2019
* FAURECIA VISE POUR SA DIVISION FCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES
DE 1,6
MILLIARD D'EUROS EN 2022 ET 2,5 MILLIARDS D'EUROS EN 2025
* FAURECIA VISE POUR FCE UNE MARGE D'AU MOINS 6% EN 2022 ET
DE 8%
EN 2025
* LA STRATÉGIE D'ALLOCATION DE LA TRÉSORERIE RESTERA CENTRÉE
SUR
DES ACQUISITIONS "BOLT-ON" ET UNE JUSTE RÉMUNÉRATION DES
ACTIONNAIRES
* FAURECIA PRÉVOIT POUR SA DIVISION CLEAN MOBILITY UNE
CROISSANCE
ANNUELLE MOYENNE DES VENTES DE 9% ENTRE 2020 ET 2025 ET DE 11%
ENTRE 2025 ET 2030
* FAURECIA ESTIME QUE LES VOLUMES DU MARCHÉ DEVRAIENT ÊTRE
LÉGÈREMENT NÉGATIFS EN 2020 ET PROGRESSER DE 1% EN MOYENNE EN
2021 ET 2022
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)