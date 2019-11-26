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FAURECIA

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Faurecia vise un CA de plus de 20,5 mds et une marge de 8% en 2022

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26/11/2019 | 07:29

26 novembre (Reuters) - Faurecia SE a annoncé mardi en prévision d'un "Capital Markets Day" à Paris que:

* FAURECIA VISE DES VENTES SUPÉRIEURES À 20,5 MILLIARDS D'EUROS EN 2022 AVEC UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE SUPÉRIEURE À 5%

* FAURECIA VISE UNE MARGE OPÉRATIONNELLE RECORD DE 8% EN 2022, CONTRE UN OBJECTIF CONFIRMÉ D'AU MOINS 7% EN 2019

* FAURECIA VISE UNE GÉNÉRATION DE CASH À 4% DES VENTES EN 2022

* FAURECIA CONFIRME L'ENSEMBLE DE SES OBJECTIFS FINANCIERS POUR 2019

* FAURECIA VISE POUR SA DIVISION FCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,6 MILLIARD D'EUROS EN 2022 ET 2,5 MILLIARDS D'EUROS EN 2025

* FAURECIA VISE POUR FCE UNE MARGE D'AU MOINS 6% EN 2022 ET DE 8% EN 2025

* LA STRATÉGIE D'ALLOCATION DE LA TRÉSORERIE RESTERA CENTRÉE SUR DES ACQUISITIONS "BOLT-ON" ET UNE JUSTE RÉMUNÉRATION DES ACTIONNAIRES

* FAURECIA PRÉVOIT POUR SA DIVISION CLEAN MOBILITY UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DES VENTES DE 9% ENTRE 2020 ET 2025 ET DE 11% ENTRE 2025 ET 2030

* FAURECIA ESTIME QUE LES VOLUMES DU MARCHÉ DEVRAIENT ÊTRE LÉGÈREMENT NÉGATIFS EN 2020 ET PROGRESSER DE 1% EN MOYENNE EN 2021 ET 2022 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CAC 40 INDEX FUTURE (FCE) - LIF/C1 -0.02%5925 Cours en différé.25.16%
FAURECIA 2.30%47.2 Cours en temps réel.42.73%
PEUGEOT -0.67%22.4 Cours en temps réel.20.14%
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Données financières (EUR)
CA 2019 17 898 M
EBIT 2019 1 275 M
Résultat net 2019 641 M
Dette 2019 2 204 M
Rendement 2019 2,74%
PER 2019 10,1x
PER 2020 8,79x
VE / CA2019 0,48x
VE / CA2020 0,45x
Capitalisation 6 434 M
Graphique FAURECIA
Durée : Période :
Faurecia : Graphique analyse technique Faurecia | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FAURECIA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 50,10  €
Dernier Cours de Cloture 47,20  €
Ecart / Objectif Haut 75,8%
Ecart / Objectif Moyen 6,14%
Ecart / Objectif Bas -28,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Patrick Koller Chief Executive Officer & Director
Michel de Rosen Chairman
Michel Favre Group Chief Financial Officer & Executive VP
Christophe Bouly Chief Technical Officer
Robert Peugeot Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
FAURECIA42.73%7 083
DENSO CORPORATION3.83%35 217
CONTINENTAL AG2.46%26 847
APTIV52.70%23 351
HYUNDAI MOBIS CO., LTD.--.--%20 068
MAGNA INTERNATIONAL INC.15.73%16 489
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