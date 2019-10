Ventes du troisième trimestre 2019: forte surperformance des ventes de 290pb sur les 9 premiers mois de 2019, ventes du 3ème trimestre légèrement inférieures à la production automobile, guidance 2019 pleinement confirmée 0 17/10/2019 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Nanterre (France), le 17 octobre 2019 VENTES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2019 FORTE SURPERFORMANCE DES VENTES DE 290pb SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2019 VENTES DU 3e TRIMESTRE LÉGEREMENT INFÉRIEURES A LA PRODUCTION AUTOMOBILE En M€ T3 2018 T3 2019 Variation 9m 2018 9m 2019 Variation Ventes Groupe 4 014 4 185 4,3 % 13 005 13 157 1,2 % À taux de change constants et hors Clarion -3,7 % -3,1 % GUIDANCE 2019 PLEINEMENT CONFIRMÉE LES VENTES SUR 9 MOIS, SOIT 13 157M€, AFFICHENT UNE FORTE SURPERFORMANCE DE 290bp LES VENTES DU 3E TRIMESTRE, SOIT 4,185 M€, SONT LÉGEREMENT INFÉRIEURES A LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE En hausse de 4,3 % en données publiées, incluant : Un effet de périmètre de 256M€ dû à la consolidation de Clarion Une contribution limitée des « bolt-ons » pour 14M€, contre 164M€ au premier semestre

En baisse de 3,7 % à taux de change constants et hors Clarion, impactées par : Un effet maximum de -4,5 % ou -179 M€ dû au timing des fins de production dans l’activité Seating annoncées précédemment ; cet effet se réduira à compter du quatrième trimestre Un effet de -0,6 % ou -23 M€ en lien avec la grève qui touche GM aux États-Unis

Les activités Interiors et Clean Mobility ont surperformé la production automobile mondiale de façon significative GUIDANCE 2019 PLEINEMENT CONFIRMÉE Surperformance de la croissance des ventes comprise entre 150 et 350pb (à taux de change constants et hors consolidation de Clarion)

(à taux de change constants et hors consolidation de Clarion) Résultat opérationnel supérieur en valeur et marge opérationnelle d’au moins 7 % (incluant la consolidation de Clarion à compter du 1 er avril)

(incluant la consolidation de Clarion à compter du 1 avril) Cash-flow net d’au moins 500 M€ (incluant la consolidation de Clarion à compter du 1er avril) Patrick KOLLER, directeur général de Faurecia, a déclaré : « Depuis le début de l’année, nos ventes ont affiché une surperformance solide par rapport à la production automobile, de près de 300 points de base. Malgré la dégradation du marché tout au long de l’année, notre résilience et notre agilité nous permettent de confirmer pleinement notre guidance annuelle. En outre, nous sommes en passe d’afficher une année record en matière de prises de commandes pour 2019. Malgré les conditions actuelles du marché, nous maintenons le rythme de notre transformation stratégique. Il y a quelques jours, nous avons annoncé notre projet d’acquisition des 50 % restants de la coentreprise SAS. Cette acquisition permettra d’élargir notre offre d’intégration systèmes à l’ensemble des modules de l’intérieur et de renforcer notre réseau d’usines juste-à-temps. Au cours du trimestre, nous avons également annoncé un important plan de réduction des coûts pour Clarion, conforme à notre feuille de route de croissance rentable pour notre nouvelle activité, Faurecia Clarion Electronics. Nous partagerons la mise à jour de notre stratégie et nos perspectives à moyen terme lors du Capital Markets Day qui se tiendra à Paris le 26 novembre prochain. »

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de Rosen, s’est réuni le 16 octobre 2019 et a examiné le présent communiqué de presse. Une quatrième activité, « Faurecia Clarion Electronics », est présentée depuis le 1 er janvier 2019 : Cette nouvelle activité regroupe principalement les opérations de Coagent (consolidée à compter du 1 er janvier 2018 et classée précédemment dans l’activité « Interiors »), Parrot Automotive (ventes consolidées à compter du 1 er janvier 2019) et Clarion (consolidée à compter du 1er avril 2019), En raison de contraintes de temps liées à la première consolidation de Clarion, celle-ci n’a été comptabilisée que pour deux mois (avril et mai) dans les ventes consolidées du deuxième trimestre ; elle a donc été comptabilisée pour quatre mois (rattrapage du mois de juin + mois de juillet à septembre) dans les ventes consolidées du troisième trimestre.



Toutes les références aux prévisions de IHS Markit renvoient aux données publiées en octobre 2019 (segment véhicules en phase avec les chiffres de la CAAM pour la Chine).



La définition de la croissance des ventes est donnée à la fin de ce communiqué de presse. VENTES DU GROUPE A 4 185 M€ AU T3 : En hausse de 4,3 % en données publiées

En baisse de 3,7 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, reflétant les conditions de marché ainsi que des impacts temporaires



L’effet devises a eu un impact positif de 64 M€, soit 1,6 % des ventes de l’exercice précédent (attribuable principalement à l’impact positif du dollar US par rapport à l’euro).

(attribuable principalement à l’impact positif du dollar US par rapport à l’euro). À taux de change constants (hors Clarion), les ventes ont baissé de 3,7 %, reflétant les conditions de marché (production automobile mondiale en recul de 3,1 %, source IHS Markit octobre 2019), ainsi que les effets temporaires suivants : un impact négatif, attendu, de 179 millions d’euros (soit -4,5 % des ventes de l’exercice précédent) lié à la fin de la production de programmes de sièges complets, un impact négatif de 23 millions d’euros (soit -0,6 % des ventes de l’exercice précédent), dû à la grève des usines GM aux États-Unis qui a débuté le 16 septembre.

(production automobile mondiale en recul de 3,1 %, source IHS Markit octobre 2019), La contribution des acquisitions « bolt-on » aux ventes du trimestre s’élève à seulement 14 millions d’euros (Parrot Automotive uniquement), soit +0,3 % des ventes de l’exercice précédent, contre une contribution significative de 164 millions d’euros au premier semestre.

Les ventes comprennent un effet de périmètre favorable de 256 millions d’euros, dû à la consolidation de Clarion. Quatre mois de ventes ont été comptabilisés durant le trimestre, pour la raison mentionnée ci-dessus. VENTES DU GROUPE A 13 157 M€ SUR 9 MOIS : En hausse de 1,2 % en données publiées

En baisse de 3,1 % à taux de change constants et hors effet de périmètre Clarion, soit une surperformance de 290pb par rapport à la production automobile mondiale

Cette surperformance est en ligne avec la surperformance indiquée pour l’ensemble de l'année, entre 150 et 350pb



L’effet devises a eu une incidence positive de 146 millions d’euros, soit 1,1 % des ventes de l’exercice précédent (principalement attribuable à l’impact favorable du dollar US par rapport à l’euro en partie compensé par l’effet négatif de la lire turque et du peso argentin par rapport à l’euro).

(principalement attribuable à l’impact favorable du dollar US par rapport à l’euro en partie compensé par l’effet négatif de la lire turque et du peso argentin par rapport à l’euro). À taux de changes constants, les ventes (hors Clarion) ont reculé de 3,1 %, soit une surperformance de 290pb (production automobile mondiale en recul de -6,0 %, source, IHS Markit octobre 2019). Elles incluent : la contribution positive pour 178 millions d’euros des acquisitions « bolt-on » (voir le détail en annexe), soit 1,4 % des ventes de l’exercice précédent, un impact négatif, attendu, de 397 millions d’euros (soit 3,1 % des ventes de l’exercice précédente) lié à la fin de la production de programmes de sièges complets.

(production automobile mondiale en recul de -6,0 %, source, IHS Markit octobre 2019). Elles incluent : Les ventes comprennent un effet de périmètre favorable de 407 millions d’euros dû à la consolidation de Clarion depuis le 1er avril. VENTES PAR ACTIVITÉ

Seating (40 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 1 571 millions d’euros (contre 1 743 millions d’euros au T3 2018) En baisse de 9,9 % en données publiées En baisse de 10,5 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, sous-performant la production automobile mondiale (-3,1 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 12 millions d’euros (soit +0,7 % des ventes de l’exercice précédent)

(contre 1 743 millions d’euros au T3 2018) Les ventes du trimestre ont été pénalisées par l’impact négatif temporaire des fins de production pour un montant total de 179 millions d’euros (soit -10,3 % des ventes de l’exercice précédent) et par l’impact négatif de la grève des usines GM aux États-Unis pour 8 millions d’euros (soit -0,5 % des ventes de l’exercice précédent). La baisse des ventes est globalement en phase avec celle du trimestre précédent, en excluant l’impact positif de la contribution des « bolt-ons » qui a favorisé le deuxième mais pas le troisième trimestre. Néanmoins, sur deux ans, les ventes hors effet de change et hors effet de périmètre de Clarion sont restées globalement stables (le T3 2018 avait enregistré une forte croissance de +10,3 %), surperformant la production automobile mondiale d’environ 600pb. L’activité Seating de Volkswagen Chattanooga (États-Unis), transférée à Faurecia en début d’année et représentant 1,3 milliard d’euros de ventes totales, n’est pas incluse dans le montant des ventes consolidées mentionnés ci-dessus ; en tant qu’activité minoritaire, elle est comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence (les ventes de cette activité s’élèvent à 40 millions d’euros sur le trimestre). Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 5 210 millions d’euros (contre 5 524 millions d’euros pour 9 mois en 2018) En baisse de 5,7 % en données publiées En baisse de 6,4 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, globalement en phase avec la production automobile mondiale (-6,0 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 40 millions d’euros (+0,7 % des ventes de l’exercice précédent)

(contre 5 524 millions d’euros pour 9 mois en 2018) La croissance à taux de change constants comprend une contribution de 106 millions d’euros provenant de la coentreprise avec BYD en Asie (au S1). Sur 9 mois, les ventes ont été négativement impactées, comme attendu, par l’arrêt de la production de programmes de sièges complets, pour un montant total de 397 millions d’euros (soit 7,2 % des ventes de l’exercice précédent). Le solide carnet de commandes enregistré ces dernières années, avec un mix-produits positif (incluant deux programmes majeurs de structures de sièges), permet de confirmer un gain de part de marché et de solides perspectives de croissance pour l’activité Seating à partir de fin 2020, avec une importante accélération en 2021. Interiors (30 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 1 198 millions d’euros (contre 1 185 millions d’euros au T3 2018) En hausse de 1,1 % en données publiées En baisse de 1,5 % à taux de change constants et hors effet de périmètre Clarion, surperformant la production automobile mondiale de 160pb (-3,1 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 31 millions d’euros (soit +2,6 % des ventes de l’exercice précédent)

(contre 1 185 millions d’euros au T3 2018) Les ventes du trimestre affichent une croissance avec PSA en Europe, FCA et Tesla en Amérique du Nord, ainsi que Hyundai et les constructeurs chinois en Asie. Cette croissance n’a pas entièrement compensé les conditions de marché difficiles auxquelles font face les autres constructeurs automobiles. Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 3 939 millions d’euros (contre 3 981 millions d’euros sur 9 mois en 2018) En baisse de 1,0 % en données publiées En baisse de 2,2 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, surperformant la production automobile mondiale de 380pb (-6,0 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 45 millions d’euros (+1,1 % des ventes de l’exercice précédent)

(contre 3 981 millions d’euros sur 9 mois en 2018) La croissance à taux de change constants comprend une contribution « bolt-on » de 21 millions d’euros provenant de la coentreprise avec Wuling en Asie (au S1). Clean Mobility (26 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 1 114 millions d’euros (contre 1 061 millions d’euros au T3 2018) En hausse de 5,1 % en données publiées En hausse de 3,1 % à taux de change constants et hors effet de périmètre Clarion, surperformant la production automobile mondiale de 620pb (-3,1 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 21 millions d’euros (soit +2,0 % des ventes de l’exercice précédent)

(contre 1 061 millions d’euros au T3 2018) La croissance des ventes observée sur le trimestre reflète la surperformance dans toutes les régions : +80pb en Europe, +1 080pb en Amérique du Nord, +90pb en Asie et +580pb en Amérique du Sud. Elle a principalement été soutenue par la croissance des ventes avec VW, Ford, GM et Hyundai. Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 3 465 millions d’euros (contre 3 421 millions d’euros sur 9 mois en 2018) En hausse de 1,3 % en données publiées En baisse de 0,4 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, surperformant la production automobile mondiale de 560pb (-6,0 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 60 millions d’euros (soit +1,7 % des ventes de l’exercice précédent)

(contre 3 421 millions d’euros sur 9 mois en 2018) La croissance à taux de change constants comprend une contribution « bolt-on » de 14 millions d’euros provenant de Hug Engineering en Europe (au S1). Faurecia Clarion Electronics (4 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 302 millions d’euros (contre 26 millions d’euros au T3 2018) Au T3 2018, cette nouvelle activité comprenait uniquement les ventes de Coagent Electronics (consolidées depuis le 1 er janvier 2018). Au T3 2019, les ventes comprennent Coagent Electronics pour 32 millions d’euros, Parrot Automotive (ventes consolidées depuis le 1 er janvier 2019) pour 14 millions d’euros et Clarion (4 mois au T3) pour 256 millions d’euros.



(contre 26 millions d’euros au T3 2018) Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 542 millions d’euros (contre 80 millions d’euros sur 9 mois en 2018) Sur 9 mois en 2018, cette nouvelle activité comprenait uniquement les ventes de Coagent Electronics (consolidées depuis le 1 er janvier 2018). Sur 9 mois en 2019, les ventes comprennent Coagent Electronics pour 98 millions d’euros, Parrot Automotive (ventes consolidées depuis le 1 er janvier 2019) pour 37 millions d’euros et Clarion (6 mois depuis le 1 er avril) pour 407 millions d’euros.

(contre 80 millions d’euros sur 9 mois en 2018)

VENTES PAR RÉGION

Europe (49 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 1 875 millions d’euros (contre 1 858 millions d’euros au T3 2018) En hausse de 0,9 % en données publiées En baisse de 0,7 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, sous-performant la production automobile régionale (+0,7 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 9 millions d’euros (soit +0,5 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable principalement à la lire turque et au rouble russe par rapport à l’euro) L’effet de périmètre favorable de la consolidation de Clarion (4 mois au T3) représente 21 millions d’euros des ventes dans la région

(contre 1 858 millions d’euros au T3 2018) Les ventes du trimestre ont été pénalisées par l’impact négatif des fins de production pour Seating pour 30 millions d’euros (soit -1,6 % des ventes de l’exercice précédent). La croissance des ventes avec PSA et VW, ainsi que la contribution de Parrot Automotive (pour 12 millions d’euros sur le trimestre), n’a pas totalement compensé la baisse des ventes avec les autres constructeurs. Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 6 406 millions d’euros (contre 6 588 millions d’euros sur 9 mois en 2018) En baisse de 2,8 % en données publiées En baisse de 2,9 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, surperformant la production automobile régionale de 90pb (-3,8 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact négatif de 22 millions d’euros (soit -0,3 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable principalement à la lire turque par rapport à l’euro) L’effet de périmètre favorable de la consolidation de Clarion (6 mois depuis le 1 er avril) représente 34 millions d’euros des ventes dans la région

(contre 6 588 millions d’euros sur 9 mois en 2018) La croissance à taux de change constants comprend une contribution des acquisitions « bolt-on » pour 43 millions d’euros (voir le détail en annexe). Les ventes sur 9 mois ont été pénalisées par l’impact négatif des fins de production pour Seating pour 113 millions d’euros (soit -1,7 % des ventes de l’exercice précédent). Amérique du Nord (26 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 1 134 millions d’euros (contre 1 115 millions d’euros au T3 2018) En hausse de 1,8 % en données publiées En baisse de 7,4 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, sous-performant la production automobile régionale (-0,4 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 48 millions d’euros (soit +4,3 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable principalement au dollar américain par rapport à l’euro) L’effet de périmètre favorable de la consolidation de Clarion (4 mois au T3) représente 54 millions d’euros des ventes dans la région

(contre 1 115 millions d’euros au T3 2018) Les ventes du trimestre ont été pénalisées par l’impact négatif significatif des fins de production pour Seating pour 91 millions d’euros (soit -8,2 % des ventes de l’exercice précédent) et par l’impact négatif de la grève des usines GM pour 23 millions d’euros (ou -2,1 % des ventes de l’exercice précédent), ainsi que par un effet mix-clients défavorable. En revanche, l’activité Clean Mobility affiche une surperformance solide, avec une croissance des ventes à deux chiffres à taux de change constants. Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 3 423 millions d’euros (contre 3 347 millions d’euros sur 9 mois en 2018) En hausse de 2,3 % en données publiées En baisse de 6,6 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, sous-performant la production automobile régionale (-2,2 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 198 millions d’euros (soit +5,9 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable principalement au dollar américain par rapport à l’euro) L’effet de périmètre favorable de la consolidation de Clarion (6 mois depuis le 1 er avril) représente 101 millions d’euros des ventes dans la région

(contre 3 347 millions d’euros sur 9 mois en 2018) Les ventes sur 9 mois ont été pénalisées par l’impact négatif des fins de production pour Seating pour 226 millions d’euros (soit -6,8 % des ventes de l’exercice précédent). Asie (20 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 942 millions d’euros (contre 807 millions d’euros au T3 2018) En hausse de 16,8 % en données publiées En baisse de 7,0 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, sous-performant la production automobile régionale (-4,5 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 13 millions d’euros (soit +1,6 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable principalement au yuan renminbi chinois par rapport à l’euro) L’effet de périmètre favorable de la consolidation de Clarion (4 mois au T3) représente 179 millions d’euros des ventes dans la région

(contre 807 millions d’euros au T3 2018) La croissance au cours du trimestre n’a quasiment pas bénéficié de la contribution des acquisitions « bolt-on » (seulement 2 millions d’euros de Parrot Automotive), par rapport aux 133 millions d’euros sur le premier semestre. Les ventes du trimestre ont été pénalisées par l’impact négatif des fins de production pour Seating en Chine pour 58 millions d’euros (soit -7,2 % des ventes de l’exercice précédent) et par l’impact négatif de BYD en Chine, qui a vu ses ventes chuter de 25 millions d’euros (soit -3,1 % des ventes de l’exercice précédent). En Chine, les ventes s’élèvent à 598 millions d’euros, en baisse de 4,9 % en données publiées et de 9,8 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion. Elles ont été impactées par les deux effets mentionnés ci-dessus pour 83 millions d’euros (représentant -13,2 % des ventes de l’exercice précédent). Les ventes aux constructeurs chinois ont atteint 186 millions d’euros et ont représenté 31 % des ventes dans le pays. Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 2 659 millions d’euros (contre 2 350 millions d’euros sur 9 mois en 2018) En hausse de 13,1 % en données publiées En hausse de 0,5 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, surperformant la production automobile régionale de 780pb (-7,3 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact positif de 29 millions d’euros (soit +1,2 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable principalement au yuan renminbi chinois par rapport à l’euro) L’effet de périmètre favorable de la consolidation de Clarion (6 mois depuis le 1 er avril) représente 269 millions d’euros des ventes dans la région

(contre 2 350 millions d’euros sur 9 mois en 2018) La croissance à taux de change constants a bénéficié de la contribution des acquisitions « bolt-on » pour 135 millions d’euros (voir le détail en annexe). Amérique du Sud (4 % des ventes du Groupe) Au T3, les ventes s’élèvent à 186 millions d’euros (contre 185 millions d’euros au T3 2018) En hausse de 0,2 % en données publiées En hausse de 2,7 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, surperformant la production automobile régionale de 740pb (-4,7 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact négatif de 7 millions d’euros (soit -3,5 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable au peso argentin en partie compensé par le real brésilien par rapport à l’euro)

(contre 185 millions d’euros au T3 2018) Toutes les activités ont contribué à la surperformance des ventes au cours du trimestre. Sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 530 millions d’euros (contre 549 millions d’euros sur 9 mois en 2018) En baisse de 3,3 % en données publiées En hausse de 5,7 % à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, surperformant la production automobile régionale de 920pb (-3,5 %, source : IHS Markit octobre 2019) L’effet devises a eu un impact négatif de 52 millions d’euros (soit -9,5 % des ventes de l’exercice précédent, attribuable au peso argentin et au real brésilien par rapport à l’euro)

(contre 549 millions d’euros sur 9 mois en 2018) PROJET D’ACQUISITION DES 50 % RESTANTS DE SAS AFIN D’ÉTENDRE L’OFFRE D’INTÉGRATION SYSTÈMES ET COUVRIR TOUS LES MODULES DE L’INTÉRIEUR DES VEHICULES

Le 14 octobre, Faurecia a annoncé la signature d’un protocole d’accord afin d’acquérir les 50 % restants de sa coentreprise SAS auprès de Continental. Créée en 1996, cette coentreprise est devenue un acteur incontournable dans l’assemblage de modules d’intérieur complexes. Elle emploie 4 490 personnes réparties sur 19 sites en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Grâce à l’apport des compétences clés de SAS en matière d’intégration de systèmes et de gestion de la complexité, ce projet renforcera le réseau d’usines Just-In-Time de Faurecia. Il permettra également d’élargir l’offre d’intégration de systèmes de Faurecia à l’ensemble des modules d’intérieur ainsi qu’aux nouvelles lignes de produits de Faurecia telles que les écrans, l’électronique, les capteurs et la gestion thermique. Les ventes (IFRS15) devraient atteindre environ 700 millions d’euros en 2019, contre 663 millions d’euros en 2018. Avec un carnet de commandes présentant un fort potentiel de croissance, les ventes devraient dépasser 1 milliard d’euros en 2024 (soit un taux de croissance annuel moyen d’environ 9 %). La croissance pourrait être accélérée grâce à une diversification régionale et à un élargissement du portefeuille clients, notamment en Chine. Faurecia procèderait à l’acquisition auprès de Continental des 50 % restants la coentreprise SAS pour un montant de 225 millions d’euros (hors trésorerie). Ce projet serait immédiatement relutif pour Faurecia en termes de marge opérationnelle, de résultat net et de rentabilité des capitaux investis. Ce projet fera l’objet d’une information consultation des instances représentatives du personnel et sera soumis à l'obtention des autorisations réglementaires requises. La réalisation de la transaction pourrait intervenir au début l’année 2020 et SAS sera consolidée au sein de l’activité Interiors.

GUIDANCE 2019 PLEINEMENT CONFIRMÉE, DÉMONTRANT LA BONNE RÉSILIENCE DU GROUPE DANS UN ENVIRONNEMENT PLUS DIFFICILE QU’ANTICIPÉ

Faurecia confirme tous ses objectifs financiers pour l’exercice 2019. Ces objectifs sont confirmés sur la base de l’hypothèse actualisée d’une baisse de la production automobile mondiale de près de 6 % en 2019 par rapport à 2018. Cela représente une baisse d’environ 4,5 millions de véhicules par rapport à l’hypothèse initiale (début 2019) selon laquelle la production automobile mondiale devait chuter d’environ 1 % en 2019 par rapport à 2018. Sur la base de cette hypothèse actualisée et compte tenu de l’impact de l’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019, les objectifs financiers de Faurecia pour l’exercice 2019 restent inchangés : La croissance des ventes à taux de change constants devrait surperformer la production automobile mondiale de 150 à 350pb (hors consolidation de Clarion)



Le résultat opérationnel devrait croître en valeur et la marge opérationnelle devrait être supérieure ou égale à 7 % (incluant la consolidation de Clarion à compter du 1 er avril)



Le cash-flow net devrait être supérieur ou égal à 500 M€ (incluant la consolidation de Clarion à compter du 1er avril) Cette confirmation des objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2019, malgré la dégradation de l’environnement depuis le début de l’année, illustre la bonne résilience du modèle économique et de la performance financière de Faurecia. Principales hypothèses de change : USD/€ à 1,14 en moyenne et CNY/€ à 7,71 en moyenne

Annexes Ventes du troisième trimestre 2019 par activité Ventes Publié Effet devises Croissance hors effet devises* Effet de périmètre de Clarion** Publié (en M€) T3 2018 valeur % valeur % valeur % T3 2019 % Seating 1 743 12 0,7% -184 -10,5% 1 571 -9,9% dont bolt-ons 0 0,0% Interiors 1 185 31 2,6% -17 -1,5% 1 198 1,1% dont bolt-ons 0 0,0% Clean Mobility 1 061 21 2,0% 33 3,1% 1 114 5,1% dont bolt-ons 0 0,0% Faurecia Clarion Electronics 26 1 2,0% 20 256 302 dont bolt-ons 14 Groupe 4 014 64 1,6% -148 -3,7% 256 6,4% 4 185 4,3% dont bolt-ons 14 0,3% *Conformément aux trimestres précédents, la croissance hors effet devises inclut les bolt-ons (voir détail ci-dessous)

** Au troisième trimestre 2019, quatre mois de ventes de Clarion ont été consolidés (rattrapage du mois de juin +mois de juillet à septembre) Ventes du troisième trimestre 2019 par région Ventes Publié Effet devises Croissance hors effet devises* Effet de périmètre de Clarion** Publié (en M€) T3 2018 valeur % valeur % valeur % T3 2018 % Europe 1 858 9 0,5% -13 -0,7% 21 1,1% 1 875 0,9% dont bolt-ons 12 0,6% Amérique du Nord 1 115 48 4,3% -82 -7,4% 54 4,9% 1 134 1,8% Asie 807 13 1,6% -57 -7,0% 179 22,2% 942 16,8% dont Chine 629 9 1,4% -61 -9,8% 22 3,5% 598 -4,9% dont bolt-ons 2 0,3% Amérique du Sud 185 -7 -3,5% 5 2,7% 2 1,0% 186 0,2% Reste du monde 49 0 0,8% -2 -3,8% 47 -3,0% Groupe 4 014 64 1,6% -148 -3,7% 256 6,4% 4 185 4,3% dont bolt-ons 14 0,3% *Conformément aux trimestres précédents, la croissance hors effet devises inclut les bolt-ons (voir détail ci-dessous)

** Au troisième trimestre 2019, quatre mois de ventes de Clarion ont été consolidés (rattrapage du mois de juin +mois de juillet à septembre) Ventes 9 mois 2019 par activité Ventes Publié Effet devises Croissance hors effet devises* Effet de périmètre de Clarion Publié (en M€) 9m 2018 valeur % valeur % valeur % 9m 2019 % Seating 5 524 40 0,7% -354 -6,4% 5 210 -5,7% dont bolt-ons 106 1,9% Interiors 3 981 45 1,1% -86 -2,2% 3 939 -1,0% dont bolt-ons 21 0,5% Clean Mobility 3 421 60 1,7% -15 -0,4% 3 465 1,3% dont bolt-ons 14 0,4% Faurecia Clarion Electronics 80 1 1,5% 54 407 542 dont bolt-ons 37 Groupe 13 005 146 1,1% -400 -3,1% 407 3,1% 13 157 1,2% dont bolt-ons 178 1,4% *Conformément aux trimestres précédents, la croissance hors effet devises inclut les bolt-ons (voir détail ci-dessous) Ventes 9 mois 2019 par région Ventes Publié Effet devises Croissance hors effet devises* Effet de périmètre de Clarion Publié (en M€) 9m 2018 valeur % valeur % valeur % 9m 2018 % Europe 6 588 -22 -0,3% -194 -2,9% 34 0,5% 6 406 -2,8% dont bolt-ons 43 0,6% Amérique du Nord 3 347 198 5,9% -222 -6,6% 101 3,0% 3 423 2,3% Asie 2 350 29 1,2% 11 0,5% 269 11,4% 2 659 13,1% dont Chine 1 798 15 0,9% -44 -2,5% 37 2,1% 1 806 0,4% dont bolt-ons 135 5,7% Amérique du Sud 549 -52 -9,5% 31 5,7% 3 0,5% 530 -3,3% Reste du monde 172 -7 -3,9% -26 -15,4% 139 -19,3% Groupe 13 005 146 1,1% -400 -3,1% 407 3,1% 13 157 1,2% dont bolt-ons 178 1,4% *Conformément aux trimestres précédents, la croissance hors effet devises inclut les bolt-ons (voir détail ci-dessous) Analyse de la contribution des ventes des bolt-ons par trimestre et sur 9 mois en 2019 Ventes (en M€) Activité Région Conso. depuis T1 2019 T2 2019 S1 2019 T3 2019 9m 2019 Hug Engineering Clean Mobility Europe T2 2018 14 0 14 0 14 JV avec Wuling Interiors Asie T2 2018 21 0 21 0 21 BYD Seating Asie T3 2018 59 48 106 0 106 Parrot Automotive Clarion Electronics Europe/Asie T1 2019 12 12 23 14 37 TOTAL 105 60 164 14 178 Total des ventes du Groupe 2018 4 315 4 677 8 991 4 014 13 005 % de la croissance des ventes hors effet de change attribuable à la contribution des bolt-ons 2,4% 1,3% 1,8% 0,3% 1,4% Ventes 2018 par trimestre et par activité individualisant Coagent Ventes (en M€) T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018 2018 Seating 1 817 1 964 1 743 1 914 7 438 Interiors (retraité des ventes de Coagent) 1 358 1 438 1 185 1 382 5 363 Clean Mobility 1 106 1 254 1 061 1 194 4 615 Coagent (intégré dans Faurecia Clarion Electronics) 34 20 26 30 109 Groupe 4 315 4 677 4 014 4 520 17 525 Définition de la croissance des ventes L’évolution des ventes de Faurecia sur un an se compose de trois éléments : un « Effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente,

calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente, un « Effet périmètre » (acquisitions/cessions) et

Définition de la croissance des ventes L'évolution des ventes de Faurecia sur un an se compose de trois éléments : un « Effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l'année précédente,

calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l'année précédente, un « Effet périmètre » (acquisitions/cessions) et

et la « Croissance à taux de change constants ». En tant qu'« Effet périmètre », Faurecia prend en compte l'effet des acquisitions et cessions dont les ventes annuelles excèdent 250 millions d'euros. Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « Croissance à taux de change constants ».

