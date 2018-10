Faurecia : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

12/10/2018 | 09:58

Invest Securities renouvelle son opinion 'achat' sur Faurecia, mais ajuste son objectif de cours de 72 à 63 euros, au lendemain du point d'activité de l'équipementier automobile au titre du troisième trimestre 2018.



Selon le bureau d'études, il 'reflète un infléchissement de la croissance en comparable d'amplitude limitée et ceci qui suggère que le ralentissement en Europe et en Chine pourrait n'être que temporaire avec un quatrième trimestre qui s'annonce en rebond'.



Depuis la publication semestrielle, Invest Securities souligne que la poursuite de la baisse de l'action (-23%) a creusé l'écart entre des guidances et ses estimations réitérées et une valorisation qui a rejoint des points bas historiques.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.