Faurecia : Oddo maintient son opinion après les trimestriels

12/10/2018 | 13:02

Oddo maintient son opinion Neutre à court terme sur la valeur et l'objectif de 60 E.



Le bureau d'analyses estime que le 4ème trimestre restera difficile, notamment pour Faurecia en raison d'une base de comparaison défavorable (outillage/prototypes), les attentes semblent élevées en 2019 et ne laissent, selon Oddo, pas de place à une révision en hausse (Oddo est 6% en dessous sur les BPA) et le momentum actuel, comme confirmé hier, ne plaide pas en faveur d'un rerating durable à court terme.



' Le CFO a indiqué que les derniers programmes définitifs reçus par les constructeurs en Europe (visibilité jusqu'à fin novembre) étaient en ligne avec la prévision T4 d'IHS (-1%), que la production en Chine devrait séquentiellement rebondir après le recul du T3 (+2% vs -5%) et, que, globalement, il était à l'aise avec le consensus actuel sur 2018 (en ligne avec la guidance) ' explique Oddo.



' Toutefois, il était encore trop tôt pour que le management se montre précis sur les perspectives 2019 (au-delà de la confirmation des facteurs d'amélioration interne) et c'est sans doute sur ce sujet que se cristallisent désormais les inquiétudes des investisseurs ' rajoute le bureau d'études.



Oddo table sur une hausse de la production de 1,6% en 2019, après +1,4% cette année.



