Faurecia : Oddo révise à la baisse son objectif de cours

29/10/2018 | 16:22

Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur après l'annonce de l'acquisition de Clarion. ' Nous avons profité de l'annonce par Faurecia de l'acquisition de Clarion pour revoir en baisse nos estimations et intégrer notre scénario de production plus prudent sur 2019 (+0,3%e) ' indique Oddo. Le bureau d'études révise donc à la baisse son objectif de cours à 45 E (contre 60 E).



Les analystes estiment qu'il est encore trop tôt pour revenir sur les équipementiers, a fortiori sur ceux dont les estimations n'ont pas été révisés (Oddo indique se situer 5% en deçà sur 2019 après consolidation de Clarion sur 9M).



' Le momentum actuel, aussi bon soit-t-il en relatif pour Faurecia (qui n'a pas averti sur ses résultats), mais surtout l'absence de visibilité, ne semblent pas plaider en faveur d'un rerating. Enfin, nous ne sommes pas convaincus par l'annonce de l'acquisition de Clarion et sa pertinence stratégique '.



