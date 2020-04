FAURECIA : fortement affecté par la crise du Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Faurecia a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 3,7393 milliards d’euros, en baisse de 13,5% en données publiées en raison de la crise mondiale du Covid-19. A périmètre et taux de change constants, la baisse des ventes ressort à 19,7%, en comparaison d’une baisse de la production automobile mondiale de 23,6% (source : IHS Markit daté d’avril 2020). L'équipementier automobile français a donc surperformé le marché de 390 points de base. Alors que les activités en Chine ont redémarré, Faurecia prévoit que le deuxième trimestre se révélera plus difficile en Europe.Le second semestre, quant à lui, devrait afficher une amélioration séquentielle.À ce jour, indique Faurecia, il reste difficile d'estimer les niveaux de production des prochains mois car ils dépendent de nombreux paramètres externes, tels que les mesures gouvernementales et le rythme de recul de la pandémie dans les différentes zones géographiques, mais aussi le redémarrage effectif de la production par ses clients ainsi que la demande des consommateurs.Dans ce contexte, Faurecia estime ne pas être actuellement en mesure de présenter de nouveaux objectifs financiers pour 2020 ; il le fera lorsque la situation sera stabilisée et lui offrira plus de visibilité.Par ailleurs, Michel de Rosen, président du conseil d'administration, et Patrick Koller, directeur général, ont décidé de réduire leur rémunération de 20 % pour au moins le deuxième trimestre 2020. Dans le même esprit de solidarité, le comité exécutif s'est rallié, à l'unanimité, à cette initiative.Enfin, le conseil d'administration de Faurecia a décidé, en raison de la pandémie de Covid-19, de reporter l'assemblée générale des actionnaires, initialement prévue le mercredi 29 mai, au vendredi 26 juin.