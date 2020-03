FAURECIA : tire un trait sur sa guidance annuelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur des marchés actions agités, Faurecia chute de 7,18% à 26,24 euros. L’équipementier automobile a rejoint la longue liste des sociétés ayant abandonné leurs objectifs financiers 2020, dans le sillage de la crise du Covid-19. Faurecia a dû arrêter un grand nombre de ses sites de production en Europe et va procéder à des fermetures de sites en Amérique du Nord et du Sud.Jusque-là, Faurecia tablait cette année sur une solide croissance des ventes publiées, une amélioration de la rentabilité, avec une marge opérationnelle supérieure à 7,2% des ventes, et la poursuite de la forte génération de trésorerie, avec un cash-flow net supérieur à 500 millions d'euros. Des objectifs qui seront sans doute amenés à changer .L'équipementier automobile en présentera de nouveaux dès que les perspectives macro-économiques pour le reste de l'année offriront une visibilité suffisante.Dans ce contexte, Faurecia dit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour réduire de façon drastique, à court-terme, tous ses coûts, ses frais de développement et investissements, y compris le recours au chômage partiel pour son personnel dans l'ensemble des sites, en fonction des réductions d'activité à laquelle ils sont confrontés.En parallèle, l'équipementier rappelle qu'il dispose d'une " structure de bilan très solide, sans échéance significative de refinancement à court terme, et avec un coût moyen faible ".En matière de liquidité immédiate, Faurecia dispose d'une ligne de crédit syndiqué de 1 200 millions d'euros (maturité : juin 2024), récemment tirée pour 600 millions d'euros en anticipation de la baisse prévisible de l'affacturage clients.En incluant les 600 millions d'euros du crédit syndiqué non tirés, Faurecia dispose à ce jour de plus de 900 millions d'euros de lignes de crédit disponibles, avec des possibilités d'accroître cette liquidité dans l'éventualité où la pandémie se prolongerait au-delà du premier semestre." Faurecia a fortement amélioré ses performances opérationnelles et financières au cours des dernières années et sera pleinement en mesure d'accompagner la reprise de la production automobile mondiale le moment venu et de poursuivre sa stratégie de transformation ", a commenté Patrick Koller, le directeur général de Faurecia.Le redémarrage des usines de Faurecia est déjà en cours en Chine avec un taux moyen d'utilisation de l'ordre de 70%.