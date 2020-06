Faurecia : Assemblée générale mixte du 26 juin 2020 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Nanterre (France), le 5 juin 2020

Assemblée générale mixte du 26 juin 2020

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’assemblée générale mixte se tiendra à huis clos le vendredi 26 juin 2020, à 10 heures, au siège social, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. Elle sera retransmise en direct sur le site internet du Groupe ( www.faurecia.com ).

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 22 mai 2020 et l’avis de convocation a été publié au BALO ainsi que dans les Petites Affiches du 5 juin 2020. Les principales modalités de participation à l’assemblée générale sont rappelées dans ces avis ainsi que dans la brochure de convocation à l’assemblée.

Les documents précités ainsi que tout autre document et renseignement prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables sont consultables sur le site internet du Groupe et/ou disponibles selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page internet relative à l’assemblée générale annuelle 2020, accessible sur le site internet du Groupe, qui contient toutes les informations utiles sur cette assemblée.

