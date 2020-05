Faurecia : Convocation de l'Assemblée Générale

Nanterre (France), le 15 mai 2020

Convocation de l’assemblée générale

Le conseil d’administration de Faurecia s’est réuni le 14 mai 2020 et a convoqué son assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice 2019.

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 26 juin 2020 au siège social de la Société à Nanterre, à dix heures. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, le conseil d’administration a décidé, conformément à l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, que cette assemblée générale se tiendra à huis clos, c’est-à-dire sans la présence physique des actionnaires.

Dividende

Exceptionnellement, en raison de la crise mondiale due à la pandémie de Covid-19, le conseil d’administration propose aux actionnaires de ne pas distribuer de dividende au titre de 2019. En raison du manque de visibilité actuel, le conseil d’administration a décidé de privilégier la responsabilité sociétale et la liquidité du Groupe par rapport à la distribution.

Le conseil d’administration est convaincu que cette mesure protège les intérêts de toutes les parties prenantes de Faurecia. Elle renforce la flexibilité financière du Groupe pour traverser la crise actuelle et renouer le plus vite possible avec une croissance rentable et durable ainsi qu’avec le paiement de dividendes.

Gouvernance

Il sera demandé aux actionnaires d’approuver le renouvellement des mandats d’administrateur d’Odile Desforges, de Linda Hasenfratz, d’Olivia Larmaraud et de Michel de Rosen. Comme indiqué dans le Document d’enregistrement universel 2019 de la Société, le conseil d’administration a décidé de renouveler le mandat de président du conseil d’administration de Michel de Rosen, pour la durée de son mandat d’administrateur, sous réserve du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’assemblée générale annuelle du 26 juin 2020 et de l’approbation, par cette même assemblée, de l’extension de la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de président du conseil d’administration.

L’ordre du jour complet, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’assemblée générale annuelle seront précisés dans l’avis de réunion qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et sur le site internet du Groupe (www.faurecia.com) le 22 mai 2020.

Dans la mesure où l’assemblée générale annuelle se tiendra à huis clos (c’est à dire sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister), Faurecia attire l’attention des actionnaires sur les points suivants :

l’assemblée générale annuelle sera retransmise (en direct et en différé) sur le site internet du Groupe. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les actionnaires ont le droit de poser des questions écrites à la Société à compter de la publication des documents d’assemblée prévus à l’article R. 225-73-1 du code de commerce jusqu’au quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale ;



les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote avant l’assemblée générale annuelle, en votant par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS, ou en renvoyant leur formulaire de vote par voie postale, ou encore en donnant pouvoir.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page internet dédiée à l’assemblée générale annuelle 2020 comprenant des informations actualisées quant à la tenue, l’organisation, la participation et le vote à cette assemblée sur le site internet du Groupe ( www.faurecia.com ).

Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Corporate communications Director

Tél. : +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com









Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com



Anne-Sophie JUGEAN

Directrice adjointe des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 71 31

annesophie.jugean@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D, 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

