Faurecia : Réponses du Directeur Géneral aux questions transmises par écrit

• Enfin et comme indiqué dans le communiqué de presse publié et diffusé le 20 avril 2020 sur les ventes du 1er trimestre 2020, des efforts de solidarité ont été également réalisés par la Direction de Faurecia. En tant que contribution personnelle aux nombreux actes de solidarité des salariés du Groupe, le Président du Conseil d'administration et le Directeur général, ont décidé de réduire leur rémunération de 20 % sur le deuxième trimestre. Dans un même esprit de solidarité et à l'unanimité, le Comité Exécutif s'est rallié à cette initiative. Il est aussi prévisible que les rémunérations variables liées aux résultats de 2020 seront très fortement affectées par le contexte économique difficile dans lequel nous évoluons depuis le développement de la crise sanitaire.

Nous espérons vous convaincre ainsi que personne au sein de Faurecia n'a l'intention de faire porter l'essentiel des efforts sur les actionnaires. Notre politique sur les cinq dernières années a été de faire progresser le dividende de façon régulière et significative (de 0,35 euro payé en 2015 à 1,25 euro payé en 2019) afin de faire bénéficier tous nos actionnaires de la création de valeur de la Société au cours de ces dernières années. La rupture de 2020 est donc le seul fait de la crise sans précédent que nous traversons.

Pour conclure, soyez persuadé que la Direction de Faurecia a mis en œuvre toutes les mesures d'urgence qui permettent de protéger la Société et toutes ses parties prenantes à court terme. Ces mesures sont progressivement remplacées par des mesures à moyen et plus long terme qui permettront de profiter au plus tôt et au mieux de la reprise du marché automobile mondial attendue dès 2021.