acrouan - 16:21 "CAC40 : perd pied suite à un second coup de Jarnac chinois" ".....S'agissant des valeurs, la remontée de l'euro (+1% à 1,115/$) plombe Airbus Group (-5,4%). Plus largement, les valeurs tournées vers l'export et la Chine (luxe et secteur auto) en particulier sont bien entendu les plus touchées à l'image de L'Oréal (-4,6%) et LVMH (-4,9%), de Peugeot et de Valeo (-5,6%).

Sans oublier Schneider Electric (-3,3%), Faurecia -5% et Plastic Omnium (-5,8%)."



