Stratégie du fonds géré par CRÉDIT MUTUEL CAPITAL PRIVÉ La Société de Gestion cherche des investissements rentables ayant pour objectif : (i) le respect des critères d'investissement permettant aux souscripteurs de maintenir leur avantage fiscal obtenu lors de leur souscription (ii) la restitution infine aux porteurs de parts de leur investissement dans le Fonds, (iii) la couverture de l'ensemble des frais supportés par le Fonds (et ce y compris les frais de gestion) et (iv) la réalisation éventuelle d'une rentabilité (hors avantage fiscal) cumulée sur la période équivalente et/ou supérieure à un taux de rémunération à faible risque sur longue période (à titre indicatif en date du 10 août 2009, la moyenne des rendements des OAT de l'état français à échéance d'environ 10 ans était de 3,62 %). Cet objectif de performance est recherché globalement et non individuellement par investissement. A noter que cet objectif de gestion ne constitue en aucun cas un engagement de performance.

Performances du fonds : FCPI Select Innovation 9 A A/I

Performances Historiques Glissantes au 30-12-2019 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -0.07% - - +49.55% -0.07% -88.4% -96.65% Catégorie 5.78% -2.25% 5.65% 1.86% 3.47% -3.69% -

