Stratégie du fonds géré par FEDERAL FINANCE GESTION L'objectif du FCP est d'obtenir la même performance que l'indice Nikkeï 225 Net Total Return, dividendes réinvestis, à la hausse comme à la baisse, en s'exposant soit directement soit synthétiquement aux valeurs japonaises, tout en respectant les règles d'éligibilité au PEA. La valeur du fonds restera en permanence très proche de celle de l'indice Nikkeï 225 Net Total Return, dividendes réinvestis : l'objectif d'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice est de 2% ou, s'il est plus élevé, de 10 % de la volatilité de l'indice. Le fonds est exposé à l'indice de référence ainsi qu'à sa devise locale pour les parts P, GP et I. Les parts H ne sont pas exposées à l'évolution de la devise locale. La réalisation de cet objectif de gestion s'apprécie hors frais de gestion dans le cadre de l'obligation de moyen de la société de gestion.

Performances du fonds : Federal Indiciel Japon P A/I

Performances Historiques Glissantes au 13-11-2019 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +23.59% +5.76% +12.64% +13.45% +15.01% +30.98% +143.85% Catégorie 22.49% 6.24% 13.33% 14.01% 11.25% 25.21% -

