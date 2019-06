FEDEX : bons résultats au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fedex a publié ses résultats au titre de son quatrième trimestre fiscal 2019 (clos fin mai). Ainsi, le spécialiste américain de livraison de colis a publié une perte nette de 1,97 milliard de dollars sur la période, ou -7,56 dollars par action, contre un bénéfice de 1,13 milliard de dollars, ou 4,15 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 5,01 dollars, dépassant le consensus FactSet qui s’établissait à 4,85 dollars.Pour sa part, le chiffre d'affaire s'est établi à 17,8 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal 2019 (contre 17,3 milliards un an plus tôt), rencontrant les prévisions des analystes.