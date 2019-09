FEDEX : dévoile un premier trimestre décevant, la guerre commerciale affecte l'activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

FedEx est attendu en baisse à Wall Street dans le sillage d’un premier trimestre affecté par les tensions commerciales et l’affaiblissement de la conjoncture mondiale. Ainsi, sur la période, le spécialiste américain de livraison de colis a dégagé un bénéfice net de 745 millions de dollars en repli par rapport à 835 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté ressort pour sa part à 3,05 dollars contre 3,46 dollars. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 17,05 milliards de dollars, quasiment stable par rapport au premier semestre 2018.Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action ajusté de 3,15 dollars sur la période et des revenus de 17,06 milliards de dollars."Notre performance continue d'être affectée négativement par l'affaiblissement de l'environnement macroéconomique mondial en raison des tensions commerciales croissantes et de l'incertitude politique ", a précisé Frederick W. Smith, président directeur général de FedEx Corp.Dans ce cadre, Fedex prévoit pour l'ensemble de l'exercice en cours, un bénéfice par action ajusté compris entre 11 et 13 dollars, alors que le consensus Refinitiv table sur 14,69 dollars. Sa prévision a été réduite de 20%, précise JPMorgan.