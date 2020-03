FedEx : BPA sous les attentes au 3e trimestre

18/03/2020 | 08:59

FedEx a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté plus que divisé par deux (-53%) à 371 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 1,41 dollar par action, un BPA manquant de huit cents l'estimation moyenne des analystes.



Dans des conditions économiques mondiales plus faibles, le logisticien basé à Memphis a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de trois points à 2,8%, alors que ses revenus ont augmenté de près de 3% à 17,5 milliards de dollars.



'La pandémie de Covid-19 a un impact significatif à travers le monde', souligne le PDG Frederick Smith, ajoutant que l'incertitude causée amène le groupe à suspendre ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.



