FedEx : Raj Subramaniam est nommé président et chef de la direction de FedEx Express

David L. Cunningham va prendre sa retraite

FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd’hui que David L. Cunningham, président et chef de la direction de FedEx Express, prendrait sa retraite à compter du 31 décembre 2018.

Raj Subramaniam, actuellement vice-président exécutif et directeur du marketing et des communications de FedEx Corporation, succédera à M. Cunningham à compter du 1er janvier 2019.

M. Cunningham a débuté sa carrière chez FedEx en 1982 dans l’exploitation au sein du FedEx Express World Hub de Memphis, dans le Tennessee. Au cours de sa carrière s’étendant sur plus de 36 années, David L. Cunningham a occupé de nombreux postes de direction au sein de la société exploitante FedEx Express dans différentes régions, notamment ceux de directeur général et président à l’international, de directeur financier de FedEx Express pour l’Asie-Pacifique, et président régional pour la région Asie-Pacifique. Dernièrement, en tant que président et chef de la direction de FedEx Express, David L. Cunningham a été responsable du leadership et de la direction du groupe FedEx Express, qui comprend FedEx Express et TNT.

M. Subramaniam travaille chez FedEx depuis plus de 27 ans, et il a occupé divers postes de direction dans plusieurs de nos sociétés exploitantes et régions internationales. Il a démarré sa carrière à Memphis, puis a continué à Hong Kong, où il était responsable du marketing et du service à la clientèle pour la région Asie-Pacifique. M. Subramaniam a ensuite pris la présidence de FedEx Express au Canada avant de revenir aux États-Unis en tant que vice-président principal du marketing international. Il a ensuite été promu au poste de vice-président principal du marketing de FedEx Services en 2013, avant d’être nommé vice-président exécutif et directeur du marketing et des communications de FedEx Corporation en 2017.

« Tout au long de sa brillante carrière de 36 années chez FedEx, David L. Cunningham a contribué à la croissance de notre société à travers le monde, et nous lui adressons tous nos vœux pour sa retraite », a déclaré David J. Bronczek, président et chef de l’exploitation de FedEx Corporation. « Avec sa vision globale et sa vaste expérience, Raj Subramaniam est particulièrement qualifié pour diriger notre plus grande société exploitante. À l’heure où Raj Subramaniam endosse ce rôle crucial, nous nous réjouissons à l’avance de la croissance continue de FedEx Express et de notre portefeuille mondial. »

Brie Carere, qui travaille chez FedEx depuis plus de 17 ans, succédera à M. Subramaniam en tant que vice-présidente exécutive et directrice du marketing et des communications de FedEx Corporation.

À propos de FedEx

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre d’affaires annuel de 67 milliards USD, la société offre des solutions commerciales intégrées par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement et sont gérées conjointement sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx inspire ses plus de 425 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs collectivités. Pour en savoir plus sur la façon dont FedEx relie les personnes et les possibilités entre elles aux quatre coins du monde, veuillez visiter about.fedex.com.

