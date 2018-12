FedEx : abaisse sa fourchette cible de BPA annuel

19/12/2018 | 09:23

A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, FedEx a réduit mardi soir sa fourchette cible de BPA ajusté annuel à entre 15,50 et 16,60 dollars, à comparer à entre 17,20 et 17,80 dollars en estimations précédente.



Justifiant cet abaissement principalement par une faiblesse en Europe, le groupe de logistique fait part de mesures de baisses de coûts, comprenant notamment des réductions de capacités de réseau international chez FedEx Express, ainsi que des dépenses discrétionnaires.



Sur son deuxième trimestre comptable, il a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 25% à 1,08 milliard de dollars, soit 4,03 dollars par action, un BPA battant de huit cents le consensus, pour des revenus en croissance de 9% à 17,8 milliards.



