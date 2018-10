FedEx : étend ses capacités d'expédition de fret avec l'acquisition de Manton

Manton va étendre le service FedEx en Asie-Pacifique

La société FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd'hui qu'elle allait acquérir Manton Air-Sea Pty Ltd, un des principaux fournisseurs de services logistiques, y compris l'expédition de fret et les solutions de courtage en douane. Les capacités de Menton viennent compléter et étendre le portefeuille d'offres FedEx essentielles pour le marché à forte croissance du commerce mondial. La clôture de la transaction est prévue pour la fin de l'année et est assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Manton, avec des opérations dans toute l'Australie, connecte les clients aux marchés mondiaux via des passerelles régionales et ses relations avec de multiples transporteurs aériens. Avec son expertise spécifique des marchés des soins de santé et de l'automobile, Manton est un leader confirmé en matière de solutions d'expédition de fret aérien et maritime et de courtage en douane.

La société, qui a son siège à Sydney, en Australie, exercera ses activités en tant que filiale de la société exploitante FedEx Trade Networks.

« L'ajout des capacités de Manton à FedEx Trade Networks et au portefeuille FedEx étendu ouvrira pour nous de nouvelles possibilités de développement de nos activités en Australie, un pays qui a un solide PIB et un marché important dans la région d'Asie-Pacifique », a déclaré Richard W. Smith, président-directeur général de FedEx Trade Networks. « Nous nous réjouissons à l'idée des opportunités commerciales potentielles que présenteront la collaboration entre Manton et FedEx Trade Networks avec la présence de FedEx Express et de TNT en Asie-Pacifique et en Australie. Nous sommes ravis d'ajouter les membres de l'équipe Manton au groupe de sociétés FedEx et de combiner les talents des deux équipes pour contribuer à notre succès continu. »

« Nous admirons l'équipe FedEx Trade Networks depuis longtemps et nous avons observé leur croissance et leur expansion au cours des dernières années », a ajouté Michael Rolls, directeur général de Manton. « Nous sommes impatients de rejoindre FedEx et de collaborer avec eux pour étendre nos activités en Australie et sur d'autres marchés. »

