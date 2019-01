FedEx : nbsp;Trade Networks devient FedEx Logistics

FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd’hui que FedEx Trade Networks, Inc. allait devenir FedEx Logistics. La nouvelle enseigne décrit la capacité de la société à répondre aux besoins de plus en plus complexes et spécifiques de la chaîne logistique, des transports, des services à valeur ajoutée, et des opérations de courtage de ses clients. FedEx Logistics fournit des solutions spécialisées qui offrent aux clients de FedEx à travers le monde une expérience de commerce mondial rationnelle, transparente et performante.

« Nous apportons une valeur ajoutée considérable en regroupant sous l’enseigne FedEx Logistics tous les services spécialisés que nous offrons », a déclaré Richard W. Smith, PDG et chef de la direction de FedEx Logistics. « Les solutions globales que nous proposons sont dynamiques et personnalisables, et l’expérience offerte à nos clients est plus rationnelle, plus efficace et mieux représentée en tant qu’offre concurrentielle collective sous l’enseigne FedEx Logistics. Notre interface client rationalisée et notre capacité à répondre pleinement à tous les besoins logistiques auront un effet profond sur les clients de FedEx, les membres de notre équipe et notre secteur dans son ensemble. »

FedEx Logistics continuera à gérer ses activités depuis son siège mondial situé à Memphis, dans le Tennessee. Parmi les offres de services de l’organisation, figurent :

Réseaux de fret aérien et maritime

Courtage commercial et facilitation

Services stratégiques personnalisés

Services de chaîne logistique

Commerce électronique transfrontalier et réalisation

Entreposage en aval et impression 3D

Les capacités de ces offres de services logistiques spécialisées incluent les services de transit aérien et maritime, le courtage en douane et la conformité aux règles du commerce international, la gestion de l’entreposage et du transport, les livraisons à température et délais contrôlés, la logistique des stocks stratégiques, les solutions rentables pour l’e-commerce et la réalisation, et les services de réparation et de renvoi.

Desservant plus de 200 pays, FedEx Logistics exploite la puissance du vaste réseau de transport international FedEx pour fournir à ses clients une plateforme unique gérant de bout en bout leurs expéditions et leurs chaînes logistiques à l’échelle mondiale.

À propos de FedEx Logistics

FedEx Logistics joue un rôle clé dans le portefeuille de FedEx, en connectant 95 % du produit intérieur brut (PIB) mondial grâce à sa gamme complète de solutions logistiques spécialisées. La société fournit des services d’expédition de fret aérien et maritime, des solutions de chaîne logistique, des services de transport spécialisés, des services technologiques de commerce électronique transfrontalier, et de courtage en douane, ainsi que des outils et données de gestion du commerce, provenant d’une source unique et de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fedex.com/logistics.

À propos de FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre d’affaires annuel de 69 milliards USD, la société offre des solutions commerciales intégrées, par le biais de sociétés exploitantes qui affrontent la concurrence collectivement et sont gérées conjointement sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx motive ses plus de 450 000 collaborateurs à rester focalisés sur la sécurité, sur les normes éthiques et professionnelles les plus strictes, ainsi que sur les exigences de leurs clients et de leurs collectivités. Pour en savoir plus sur la façon dont FedEx relie les personnes et les possibilités entre elles aux quatre coins du monde, rendez-vous sur about.fedex.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190117005844/fr/