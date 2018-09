FedEx : nouveau COO régional pour FedEx Express Europe

19/09/2018 | 11:05

FedEx annonce la nomination de Sean Healy au poste de chief operating officer (COO) régional de sa filiale FedEx Express Europe. Il reprend les fonctions de Michael Holt, dont le départ à la retraite est prévu pour la fin du mois de septembre.



Précédemment senior vice president transport, international, planification et stratégie au sein de FedEx Freight, il a notamment été responsable de la gestion du réseau routier de cette division, qui a enregistré plus de 1,6 milliard de kilomètres parcourus l'an passé.



En Europe, Sean Healy sera chargé de la poursuite de l'intégration opérationnelle ainsi que de l'utilisation optimale des réseaux, des ressources humaines et des innovations de l'entreprise pour soutenir la croissance dans la région.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.