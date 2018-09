FedEx : relève sa fourchette cible de BPA annuel

18/09/2018 | 13:29

A l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre comptable, FedEx a relevé lundi soir sa fourchette cible de BPA ajusté annuel à entre 17,20 et 17,80 dollars, à comparer à entre 17 et 17,60 dollars en estimations précédente.



Sur les trois premiers mois de l'exercice en cours, le groupe de logistique a engrangé un bénéfice net ajusté en progression de 37% à 933 millions de dollars, soit 3,46 dollars par action, un BPA manquant toutefois de 36 cents le consensus.



FedEx a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 0,1 point à 7% pour des revenus en croissance de près de 12% à 17,1 milliards de dollars, performance 'tirée par une exécution solide de son plan d'activité et une économie américaine vigoureuse'.



