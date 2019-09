FedEx : révise ses prévisions pour l'exercice en cours

18/09/2019 | 16:38

FedEx, numéro 3 mondial de la livraison de colis, a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel et revu à la baisse ses perspectives pour l'année, en raison de la détérioration de la conjoncture macroéconomique mondiale et de la montée des tensions commerciales.



FedEx a ainsi déclaré que son bénéfice pour le premier trimestre fiscal, clôturé le 31 août, était de 745 millions de dollars, soit 2,84 dollars par action, contre 800 millions de dollars, ou 3,10 dollars par action, il y a un an. Son chiffre d'affaires sur le trimestre est stable à 17,05 milliards de dollars.



La société basée à Memphis a ainsi abaissé ses prévisions pour l'exercice 2019, indiquant s'attendre désormais à un BPA de 10 à 12 dollars.



