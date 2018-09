FedEx : va intensifier ses activités au sol aux Etats-Unis

12/09/2018 | 15:48

FedEx annonce qu'il fera fonctionner ses activités au sol six ou sept jours par semaine durant la période des fêtes, et six jours par semaine tout au long de l'année, en réponse à une demande grandissante liée à l'essor du commerce en ligne.



'Alors que le jour de volumes record il y a dix ans se montait à 12 millions de livraisons, FedEx traite actuellement plus de 14 millions de livraisons lors d'une journée moyenne', souligne le groupe de logistique de Memphis.



Anticipant de nouveau des volumes record cette année durant la période des fêtes(mois de novembre et décembre), FedEx prévoit d'augmenter les heures pour certains salariés existants et d'embaucher quelques 55.000 salariés saisonniers.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.