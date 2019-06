Fedex : légère hausse après les chiffres du trimestre

26/06/2019 | 17:12

Le titre Fedex s'affiche en légère hausse ce mercredi, avançant à New York de +0,3%, après avoir dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en baisse de 17,5% à 1,32 milliard de dollars sur son dernier trimestre comptable, soit 5,01 dollars par action, un BPA battant de 13 cents l'estimation moyenne des analystes.



Rappelons que le groupe de logistique basé à Memphis a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 1,1 point à 9,6%, en raison de coûts plus élevés, alors que ses revenus ont augmenté de 3% à 17,8 milliards, aidés par une croissance des volumes aux Etats-Unis.





