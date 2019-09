Artemis ressent une certaine retenue dans les investissements

Zurich (awp) - Michael Pieper n'entrevoit pas de récession mondiale pour l'heure. Si l'investisseur alémanique, qui détient via sa société Artemis des participations dans Franke, Feintool, Rieter ou Forbo, entre autres, se montre serein, il n'en observe pas moins de grandes incertitudes sur tous les marchés, lesquelles affectent la propension à investir.

Le phénomène touche particulièrement le fabricant seelandais des machines de formage et découpage Feintool ainsi que le constructeur zurichois de machines textiles Rieter, note M. Pieper dans une interview publiée mercredi sur le site internet The Market. "Les gros clients attendent tous et cela pèse sur l'évolution générale". Dans ce contexte d'affaiblissement des marchés, les chefs d'entreprises doivent réduire les coûts et assurer autant que possible l'indépendance financière des sociétés qu'ils dirigent.

L'affaiblissement de la conjoncture concerne aussi l'industrie automobile, dont dépendent fortement Feintool et Autoneum. Si les deux fournisseurs sont bien positionnés, ils souffrent néanmoins de la retenue de leur clients à passer commande.

Depuis neuf mois, le groupe Artemis se montre lui aussi prudent en matière d'investissements, a ajouté M. Pieper. En 2018, le groupe a investi 400 millions de francs suisses, soit 12% du chiffre d'affaires. Cette année, ils se réduiront de près de 40% à environ 250 millions de francs suisses.

Le groupe guette cependant les opportunités, notamment pour le fabricant argovien d'équipements de cuisines Franke, entièrement contrôlé par Artemis.

A la question de savoir s'il entend encore étoffer ses participations, M, Pieper répond par la négative. Au vu de son âge, ses enfants, avec lesquels il partage une relation étroite, lui font observer qu'il détient déjà suffisamment de participations. L'investisseur souhaite cependant encore étendre les activités de Franke via des acquisitions complémentaires afin d'étoffer d'ici cinq ans le chiffre d'affaires d'actuellement 2 milliards de francs suisses à 3 ou 4 milliards.

