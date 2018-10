Feintool à la baisse après des résultats jugés décevants

Zurich (awp) - Le groupe industriel Feintool a poursuivi sa croissance sur les neuf premiers mois de 2018, avec un chiffre d'affaires en hausse. Les résultats trimestriels ont toutefois déçu, entraînant l'action à la baisse. La société a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Feintool a enregistré des recettes en hausse de 13,4% sur un an à 510,4 millions de francs suisses, selon un communiqué publié mardi. Les acquisitions ont contribué à la croissance à hauteur de 10,5 millions.

Au seul troisième trimestre, les ventes ont atteint 173,2 millions (+12,9%), quand le consensus AWP s'attendait à un meilleur résultat de 176,3 millions.

Dans la division System Parts, qui produit des pièces en série pour le marché automobile, les ventes ont augmenté de 8,9% entre juillet et septembre pour s'établir à 147,3 millions de francs suisses, soit en dessous de la fourchette basse des analystes.

La marche des affaires du segment presses et accessoires (Fineblanking) ne s'est pas autant animée qu'attendu pendant la période sous revue, gagnant 5,9% à 27,8 millions, quand le consensus prévoyait 30,4 millions.

Nouvelles réglementations

Le fabricant bernois de machines et composants de formage et découpage s'attend à un ralentissement de ses activités au cours des derniers mois de 2018 dans un environnement caractérisé par des incertitudes politiques et économiques, ainsi que par de nouvelles procédures de mesure des gaz d'échappement.

Mais cela n'empêche pas le groupe lyssois de confirmer ses objectifs pour 2018. La direction s'attend à une marge Ebit équivalente au premier semestre. En août, Feintool a annoncé une rentabilité de 7,6% pour le semestre.

L'analyste Michal Lichvar de Vontobel déplore des revenus décevants pour chacune des deux unités du groupe bernois. Les perspectives s'assombrissent par ailleurs pour l'unité System Parts, en raison des nouveaux standards d'émission pour les véhicules à combustion. Même avec l'introduction de nouveaux produits, septembre a été un mois sans relief et la société s'attend à un environnement similaire au quatrième trimestre, poursuit-il.

Le groupe a confirmé s'attendre à des ventes entre 670 et 700 millions de francs suisses. Pour l'analyste de Vontobel, le montant inférieur est le plus réaliste désormais.

Selon Alexander Koller de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), Feintool, grâce à son positionnement de niche attractif dans le secteur du découpage fin et du formage de pièces métalliques, a encore une fois réussi à se développer nettement plus rapidement que le marché. Les prises de commandes (dans Fineblanking) et les demandes attendues (par secteur) n'enregistrent actuellement pas de ralentissement notable.

Vers 12h30 à la Bourse de Zurich, le titre Feintool perdait 3,62% à 90,50 francs suisses, à contre courant d'un indice SPI en hausse de 0,39%.

ck/al/lk