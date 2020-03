Feintool prévoit une baisse temporaire de la production et stoppe ses prévisions

Zurich (awp) - Feintool s'attend à une baisse temporaire de la production en raison de la crise du coronavirus. En conséquence, le spécialiste bernois des machines de formage et découpage met pour l'heure un bémol à ses prévisions pour l'exercice en cours.

Les mesures prises par les autorités sanitaires nationales de différent pays pour endiguer la propagation le coronavirus pourraient entraîner des fermetures temporaires d'usines pour les constructeurs automobiles tant en Europe et qu'aux Etats-Unis, écrit vendredi le groupe établi à Lyss. Feintool "pourrait" lui aussi se voir contraint de prendre une telle mesure "si les commandes des clients venaient à baisser en conséquence".

En raison de la situation tendue de la clientèle sur le plan de la demande, la direction escompte un recul temporaire de livraisons et de ventes en Europe et aux États-Unis. Il en résulte que les capacités propres de Feintool doivent être adaptées avec souplesse face à ces retraits de clients. Pour le groupe sis à Lyss ne peut pas évaluer les effets de ces mesures sur le chiffre d'affaires et les bénéfices.

Début mars, Feintool estimait encore que les revenus pour 2020 atteindraient le niveau de l'année précédente. Et la rentabilité devait s'améliorer grâce à des mesures prises au début de l'année telles que le chômage partiel introduit à l'usine d'équipement de presse de Jona, comme indiqué alors.

