Feintool voit ses recettes s'éroder au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le groupe Feintool a fait les frais au troisième trimestre de la détérioration du contexte économique, avec à la clé une érosion conséquente du chiffre d'affaires et des entrées de commandes. Le spécialiste bernois de l'usinage et de la découpe de tôles émet un pronostic réservé pour la suite de l'exercice, même s'il table toujours sur un résultat net positif.

Les ventes réalisées entre juillet et septembre se sont montées à 154,6 millions de francs suisses, en recul de 10,7% sur un an. Ajustée des effets de change, le recul est ramené à 9,2%, a précisé l'entreprise mardi dans un communiqué. Le segment Fineblanking (découpe fine) a vu ses revenus s'effondrer de plus d'un tiers.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la baisse des recettes est de 4,7% en glissement annuel, à 486,4 millions de francs suisses (-3,7% en monnaies locales)

La copie rendue par Feintool est dans l'ensemble inférieure aux projections des analystes sondés par AWP. Ces derniers tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 154,6 millions de francs suisses.

Pendant la période sous revue, les entrées de commandes de Fineblanking ont chuté de près d'un quart. Même si le carnet reste supérieur de 11,6% à celui enregistré un an plus tôt, à 28,8 millions, il accuse un recul de 22,8% par rapport au début de l'exercice.

Au vu du dernier partiel, la direction s'attend à voir ses recettes poursuivre leur érosion en raison "des incertitudes géopolitiques existantes et économiques croissantes", mais renonce à articuler des objectifs chiffrés. Elle dit toutefois s'attendre à un résultat net positif sur l'ensemble de l'exercice.

