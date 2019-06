Ferguson : Liberum confirme son conseil après les résultats

10/06/2019 | 10:20

Ferguson a annoncé un bénéfice de 359 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 2,3% par rapport à l'an dernier, grâce à une croissance du chiffre d'affaires de 6,2% (dont 2,7% en organique). Suite à cette annonce, Liberum confirme son conseil à l'achat et son objectif de 6500p.



Le bureau d'analyses souligne que le taux de croissance organique de Ferguson pour le troisième trimestre est passé de 6,5% au premier semestre à 2,7% au troisième trimestre, conformément aux prévisions données en mars selon lesquelles, au deuxième semestre, la croissance devrait ralentir à 3-5%.



La croissance organique aux États-Unis est passée d'environ 10% au premier semestre à 3,3% au troisième trimestre. ' Nous notons que les précipitations américaines ont été exceptionnelles au cours du trimestre, ce qui a quelque peu perturbé le secteur de la construction, alors même que les taux de croissance ont ralenti, en partie à cause de la hausse en fin de l'année civile 2018 ' indique Liberum.



' Les marges ont légèrement reculé au troisième trimestre en raison d'un ralentissement de la croissance et de certaines pressions sur les frais généraux, qui sont en train de s'inverser. La direction est confiante dans l'obtention de résultats annuels conformes aux attentes et a annoncé un nouveau rachat d'actions de 500 M $ ' rajoute le bureau d'analyses.



