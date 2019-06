Ferguson : trimestre 'décevant', Oddo reste neutre

11/06/2019 | 17:08

L'analyste Oddo BHF confirme ce mardi sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe Ferguson, 'compte tenu de l'entrée dans une période plus incertaine et de moindre croissance' et après un troisième trimestre qualifié de 'décevant'.



'Nos attentes de résultat opérationnel sont abaissées de 2% en moyenne sur 2020/21 sur la base de la guidance du groupe d'une croissance moins forte. Notre estimation de croissance organique a été abaissée à 3.6% en 2020 vs 5% précédemment après la publication du T3', explique le broker.



Oddo BHF confirme son objectif de cours de 5.100 pence, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +1%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.