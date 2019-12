Ferguson plc : hausse des bénéfices au premier trimestre

En septembre, l'entreprise a nommé un nouveau chef de la direction et a déclaré qu'elle se séparerait de ses activités au Royaume-Uni dans le but de se concentrer davantage sur les États-Unis, son plus grand marché. Trian Fund Management LP a révélé sa participation de 6 % dans la société en juin. C'est l'un des fonds spéculatifs américains les plus connus, qui prend des participations dans des sociétés qu'il considère comme sous-évaluées, les forçant à effectuer des changements majeurs pour générer des rendements en faveur des actionnaires.

"Ferguson a continué de gagner des parts de marché dans un contexte de stagnation des marchés américains et nous restons fermement concentrés sur la maximisation de la croissance organique des revenus, tout en gérant étroitement les marges brutes et les coûts ", a déclaré Kevin Murphy, le directeur général de l'entreprise. Pour l'ensemble de l'année, Ferguson a maintenu ses perspectives inchangées et a déclaré que la scission prévue de Wolseley UK devrait être finalisée en 2020. Toutefois, la société de Virginie, qui dessert principalement les marchés de la réparation, de l'entretien et de l'amélioration, a déclaré que ses marges brutes aux États-Unis étaient légèrement inférieures au cours du trimestre.