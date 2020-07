Données financières USD EUR CA 2020 21 125 M - 18 220 M Résultat net 2020 960 M - 828 M Dette nette 2020 2 410 M - 2 079 M PER 2020 21,3x Rendement 2020 1,63% Capitalisation 19 561 M 19 582 M 16 872 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,04x Nbr Employés 35 000 Flottant 97,1% Graphique FERGUSON PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FERGUSON PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 81,53 $ Dernier Cours de Cloture 87,51 $ Ecart / Objectif Haut 19,5% Ecart / Objectif Moyen -6,83% Ecart / Objectif Bas -39,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kevin M. Murphy Chief Executive Officer & Executive Director Geoffrey Drabble Chairman Mike Powell Chief Financial Officer & Executive Director Mike Sajor Group Chief Information Officer Tessa E. Bamford Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FERGUSON PLC 0.35% 19 582 REECE LIMITED -17.63% 4 341 BEACON ROOFING SUPPLY, INC. -9.76% 1 987 GMS INC. -9.56% 1 043 FOUNDATION BUILDING MATERIALS, INC. -24.75% 629 SIG PLC -74.57% 471