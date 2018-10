Ferguson : Oddo reste Neutre après les résultats

03/10/2018 | 11:46

Le groupe a annoncé un résultat en ligne avec le consensus. Le résultat opérationnel ressort à 1 507 M$ (1 470 M$ pour le consensus et 1 449 M$ pour Oddo BHF Securities).



La croissance à pcc est de 8,1% au 4ème trimestre après 7,1% au 3ème trimestre et au-dessus des attentes du consensus de 7,0%. Aux États-Unis, la croissance ressort à 11,4%, légèrement supérieure au 3ème trimestre à 10,6%.



Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur pour des raisons de valorisation et compte tenu du manque de visibilité. L'objectif de cours reste inchangé à 63 GBP.



' Le groupe table sur la poursuite de tendances favorables aux Etats-Unis (résidentiel croissance régulière, la rénovation à 7% et l'industriel à +6%), un marché canadien dynamique (mais à un rythme légèrement plus modéré) et un marché anglais stable au mieux ' souligne Oddo dans son étude du jour.



