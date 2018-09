FERMENTALG : le deuxième semestre s'annonce prometteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fermentalg a accusé au premier semestre 2018 une perte nette consolidée part du groupe de 3,389 millions d'euros contre une perte de 3,05 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle, en revanche, s'est réduite à 2,532 millions après - 3,356 millions fin juin 2017. Contrairement au premier semestre 2017, le spécialiste des micro algues pour la nutrition et la santé a dégagé un chiffre d'affaires : 110 000 euros. Ce chiffre est essentiellement lié à un accord de propriété intellectuelle avec un groupe partenaire.Fermentalg a confirmé son objectif prioritaire de concrétiser toutes les actions commerciales initiées sur sa gamme de produits DHA Origins en signant des accords commerciaux portant sur des volumes et des montants significatifs au cours du second semestre.La société a par ailleurs réalisé d'importantes avancées dans le cadre de son partenariat avec DIC. Après avoir réalisé avec succès plusieurs séries de fermentation sur des volumes de 1 à 2m3 les deux partenaires ont réalisé des études d'ingénierie en vue de la construction d'une usine de démonstration.De plus, Fermentalg a révélé qu'un second produit (confidentiel à ce stade) avait été sélectionné en complément de la phycocyanine (colorant bleu).