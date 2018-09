Libourne – 18 septembre 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues pour la nutrition et la santé, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec DSM Nutritional Products, filiale de Royal DSM, dans le domaine des huiles de DHA hautement concentrées.

Selon les termes de cet accord de 5 ans, Fermentalg vendra à DSM son produit phare, l'huile de micro algues ORIGINS DHA 550®, la 1ère huile algale avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g.

« C'est un tournant majeur dans l'histoire de Fermentalg », déclare Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg. « Cet accord commercial avec le leader mondial du marché des lipides nutritionnels valide le potentiel de la plateforme DHA de Fermentalg. Ce contrat devrait accélérer la pénétration d'ORIGINS DHA 550® sur le marché en forte croissance des lipides nutritionnels et pourrait faire de Fermentalg un des plus grands producteurs mondiaux de DHA algal. »

Dans le cadre de ce contrat, Fermentalg accorde à DSM Nutritional Products une exclusivité limitée à certains segments de marché. Parallèlement, Fermentalg continuera à promouvoir sa gamme de produits ORIGINS DHA® à travers son réseau établi de distributeurs aux États-Unis et en Europe. Les segments de marché privilégiés incluent les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires bénéfiques pour la santé cérébrale, cardiovasculaire et la vision.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation d'actifs extraits de micro algues à destination de la filière agro-alimentaire et de la nutrisanté. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55071-fermentalg-cp-dsm-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews