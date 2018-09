Fermentalg : Fermentalg et ADL Biopharma annoncent un contrat de production de DHA algal

Libourne – 26 septembre 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues pour la nutrition et la santé, et ADL BioPharma (ADL Bionatur group, Madrid – ADL), spécialiste européen de la fermentation industrielle, annoncent la signature d'un contrat pluri-annuel de production à façon d'huile de DHA algal sous la marque ORIGINS DHA®.

ADL BioPharma, filiale à 100% d'ADL Bionatur group, est un des leaders européens de la fermentation industrielle. L'entreprise opère une des usines de biotechnologie industrielle les plus modernes d'Europe et dispose d'une capacité totale de fermentation de 2 400 m3. ADL Biopharma offre à ses clients une parfaite maîtrise des procédés industriels à grande échelle, ainsi que les plus hautes normes de contrôle qualité, y compris les certifications européennes et américaines pour les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.

ADL BioPharma et Fermentalg prévoient d'achever la phase de validation et de transfert technologique avant la fin de l'année 2018. Une fois cette étape franchie, ADL BioPharma réservera une partie de ses capacités de fermentation aux productions de Fermentalg, lui permettant à terme de fournir plusieurs centaines de tonnes de DHA ORIGINS 550® sur un marché en forte croissance.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, declare : « Ce contrat garantit notre capacité de production de DHA ORIGINS 550® à l'heure où nous venons de signer notre premier contrat commercial majeur. L'expérience opérationnelle, l'outil industriel de fermentation et d'extraction et les capacités de montée en échelle d'ADL Biopharma pourront nous permettre de concrétiser notre ambition de devenir l'un des plus grands producteurs mondiaux de DHA algal. »

Pilar de la Huerta, Directeur Général d'ADL BioPharma, ajoute : « Il s'agit du quatrième contrat pluri-annuel de production que nous signons au cours des dix derniers mois, garantissant plus de 85% de notre business plan pour les prochaines années. Ceci valide le potentiel que nous avions identifié pour des sites industriels de fermentation à façon. Nous sommes très fiers d'accompagner des clients qui se caractérisent par leur capacité d'innovation et leur haut niveau d'excellence. Fermentalg s'est illustré en développant un produit innovant et différencié sur le marché à forte valeur ajoutée des oméga-3 algales pour la nutrition humaine et nous sommes heureux d'être leur partenaire sur leur chaîne de valeur. »

A propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation d'actifs extraits de micro algues à destination de la filière agro-alimentaire et de la nutrisanté. Lipides nutritionnels, colorants et antioxydants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

